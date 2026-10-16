Gabon : Alfred Ngomanda nommé secrétaire permanent du Conseil national climat

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Le Conseil des ministres du jeudi 15 octobre 2026 a entériné la nomination du professeur Alfred Ngomanda au poste de conseiller spécial, secrétaire permanent du Conseil national climat (CNC). Commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST) et spécialiste de l’écologie forestière, ce chercheur gabonais bénéficie d’une expérience scientifique consacrée aux écosystèmes du bassin du Congo. Cette nomination intervient alors que le Gabon doit concilier préservation de son patrimoine forestier, développement économique et engagements climatiques internationaux.

Le Conseil national climat accueille à son secrétariat permanent une personnalité issue du monde de la recherche. En portant son choix sur Alfred Ngomanda, l’exécutif confie cette responsabilité à un scientifique dont les travaux portent sur les interactions entre changements environnementaux et biodiversité forestière. Une désignation qui soulève désormais la question de la place accordée à l’expertise scientifique dans l’élaboration et le suivi des politiques climatiques nationales.

Un chercheur reconnu dans l’écologie forestière

Professeur d’écologie forestière à l’Institut de recherche en écologie tropicale (IRET), Alfred Ngomanda s’est spécialisé dans l’étude des effets des changements environnementaux sur les forêts du bassin du Congo. Ses recherches portent notamment sur les transformations écologiques provoquées par les phénomènes naturels et les activités humaines.

Auteur de plus de 50 articles scientifiques évalués par des pairs, il intervient également dans la formation universitaire. Il enseigne notamment à l’Université de Masuku, à l’École nationale des eaux et forêts ainsi qu’auprès d’établissements d’enseignement supérieur en Afrique centrale.

Une expertise scientifique à dimension régionale

Le nouveau secrétaire permanent du CNC a également participé au comité de pilotage scientifique de l’Initiative Science pour le bassin du Congo (CBSI), engagée dans le développement des connaissances scientifiques sur les écosystèmes forestiers de cette région.

Cette expérience constitue un atout pour renforcer les interactions entre chercheurs, administrations et décideurs publics. Elle pourrait notamment favoriser une meilleure prise en compte des données scientifiques dans les stratégies nationales de conservation, d’adaptation aux changements climatiques et de gestion durable des ressources naturelles.

Le défi de traduire la recherche en politiques publiques

À travers cette nomination, le Conseil national climat dispose d’un responsable familiarisé avec les enjeux scientifiques liés à la préservation des forêts tropicales. Toutefois, le communiqué gouvernemental ne précise pas les nouvelles orientations qui lui seront assignées ni les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre.

Pour Alfred Ngomanda, l’enjeu sera désormais de contribuer à une gouvernance climatique capable d’articuler les engagements internationaux du Gabon avec ses priorités économiques et environnementales. Au-delà de l’expertise du nouveau secrétaire permanent, l’efficacité du CNC dépendra de sa capacité à transformer les connaissances scientifiques en décisions publiques mesurables et durables.