Gabon : 64 établissements supérieurs privés sélectionnés pour accueillir des bacheliers

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, le Professeur Hervé Ndoume Essingone a rencontré le mardi 23 juillet l’ensemble des responsables des établissements d’enseignement supérieur privés. Une rencontre qui a permis de faire le point des préparatifs de la prochaine rentrée académique. Ce sont donc 64 établissements supérieurs privés qui ont été sélectionnés pour accueillir les bacheliers à la rentrée académique 2024-2025.

Arrivés au pouvoir le 30 août 2023, les autorités de la Transition ont exprimé leur volonté de voir les jeunes Gabonais poursuivre leurs études sur le territoire. C’est dans cette optique que des fonds ont été mis à disposition pour la réhabilitation des universités et grandes écoles ainsi que la création de nouveaux établissements. Ainsi, l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) accueillera deux nouveaux établissements à savoir la Faculté de médecine et l’Ecole des sciences vétérinaires quand le lycée Paul Kouya de Koulamoutou sera transformé en Centre universitaire (CUDEK).

Sauf qu’en dépit de ces nouveaux établissements qui accueilleront les étudiants à la rentrée prochaine, 27,32% d’entrées ne pourront pas être absorbés par l’enseignement public. A cet effet, le Pr. Hervé Ndoume Essingone a sollicité l’appui des établissements privés reconnus par l’Etat pour permettre à chacun de poursuivre ses études au pays.

64 écoles privées pour accueillir 27,32% des bacheliers

Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), ce sont exactement 64 établissements qui aideront l’Etat à assurer la formation de sa jeunesse sur le territoire national. Des structures qui ont été minutieusement évaluées par le ministère de tutelle. « Nous souhaitons travailler avec les établissements privés qui offrent les meilleures conditions d’apprentissage. Là-dessus, les équipes de la direction générale de l’Enseignement général ont fait un travail d’évaluation. Lequel met en évidence un certain nombre de points sur lesquels nous serons attentifs », a indiqué Hervé Ndoume Essingone.

Cette réunion de travail avec le ministre de l’Enseignement supérieur a permis aux acteurs de l’enseignement supérieur de faire le point de la préparation de la rentrée 2024-2025. Dans la foulée, le Pr. Hervé Ndoume Essingone a également présenté le calendrier académique qui sera divisé en deux saisons, une grande et une petite.