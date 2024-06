OCT : 7 nouveaux portiques pour le renforcement des opérations portuaires

Ecouter l'article

C’est dans le cadre de la croissance des activités portuaires d’Owendo container terminal (OCT) , filiale du groupe Africa Global Logistics (AGL), que la société a procédé à la réception de 5 nouveaux portiques de parc ( RTG) et deux portiques de quai (STS) le lundi 03 juin 2024 au Port d’Owendo. Une acquisition importante qui viendra renforcer le parc d’équipements de l’entreprise portuaire et ainsi améliorer ses performances.

Cette acquisition stratégique en provenance d’Abu Dhabi, en passant par le canal de Mozambique et le Cap de Bonne-Espérance a été réceptionnée par le Directeur général de l’OCT Laurent Goutard le 03 juin 2024 à Owendo. Un matériel important composé de 7 portiques dont 5 cinq portiques de parc ( RTG et deux portiques de quai ( STS) porte désormais le parc d’équipements d’OCT à un total de neuf RTG et quatre STS, renforçant ainsi la capacité et l’efficacité des opérations portuaires du terminal. Ainsi le parc d’équipements d’Owendo container terminal ( OTC) compte désormais au total neuf RTG et quatre STS, renforçant ainsi la capacité et l’efficacité des opérations portuaires du terminal.

Le parc d’équipements de l’OCT très renforcé

La répartititon des équipements se fera ainsi qu’il suit, les cinq nouveaux portiques de parc seront déployés sur le parc import le plus sollicité d’OCT, en remplacement des « reach stackers », après des travaux de réaménagement de la plateforme qui s’étaleront sur une période de 8 mois. et au terme desquels se fera l’installation progressive des équipements à partir d’août 2024. Quant au deux nouveaux portiques de quai (STS) , fabriqués par ZPMC, leader mondial des équipements portuaires, ils contribueront à réduire le temps d’escale des navires et à fluidifier l’ensemble des opérations portuaires. Puisqu’ils peuvent désormais soulever simultanément deux conteneurs et atteindre une portée de 20 rangées sur le navire, surpassant les anciens modèles limités à 13 rangées avec des vitesses de levage de 82 mètres par minute.

« L’acquisition de ces sept portiques de dernière génération s’inscrit dans le cadre de notre stratégie d’investissement visant à renforcer l’efficacité opérationnelle d’OCT et à répondre à la croissance du trafic conteneurisé au Gabon. Ces équipements de pointe nous permettront d’offrir des services de qualité supérieure à nos clients, tout en contribuant à la modernisation et à la compétitivité du secteur portuaire gabonais » a déclaré le Directeur Général de OCT, Laurent Goutard. Nul doute que l’OCT est résolument engagé à soutenir le développement économique du Gabon à travers des infrastructures modernes et efficaces.