Gabon : No a pour arme l’art contre les cancers

Ecouter l'article

L’artiste Slam Master No, artiste slameur, a lancé un appel à la sensibilisation et à la solidarité dans la lutte contre les cancers féminins avec son maxi single intitulé « Donnons-nous de la force », sorti le 3 octobre 2024, en parfaite harmonie avec la campagne d’Octobre rose. Ce morceau, qui résonne comme un hymne à l’espoir, s’accompagne d’un challenge sur TikTok, incitant les internautes à partager des messages de sensibilisation sur cette maladie dévastatrice.

Ce maxi single, inspiré par les histoires de ceux qui combattent le cancer, met en lumière la lutte personnelle de Master No, qui a perdu sa mère, Joséphine Abeng Mba, à cause de cette maladie. À travers ce projet, il rend hommage à sa mémoire tout en apportant un soutien à tous ceux qui sont confrontés à cette épreuve. En tant qu’orphelin du cancer, l’artiste a décidé de transformer sa douleur en une mission de prévention et de sensibilisation qu’il souhaite partager avec ses fans et la population gabonaise sous le hashtag « #Donnonsnousdelaforce ».

Combattre le cancer avec la musique

Dans un message poignant partagé sur ses réseaux sociaux, Master No a exprimé son souhait de « fermer un chapitre lié à la douleur de la mort de [sa] mère et en ouvrir un nouveau, celui de l’amour et de la solidarité envers son prochain ». Ce nouvel engagement témoigne de sa détermination à utiliser son art comme une arme pour combattre le cancer et inspirer un élan de solidarité au sein de la communauté. Une initiative qui vient se greffer aux campagnes de sensibilisations des ONG et associations pour cette 11ème édition d’Octobre rose.

Avec cette initiative, Master No démontre que l’art peut jouer un rôle crucial dans la sensibilisation et la lutte contre les maladies, apportant un message d’espoir et d’encouragement aux femmes et à toutes les personnes touchées par le cancer. En unissant ses forces avec la population, il souhaite faire résonner sa voix et celle des autres, offrant ainsi un élan d’espoir face à cette bataille.

Pour rappel, Master No de son vrai nom Frank Noël Makosso est un artiste gabonais qui perpétue la tradition orale de ses ancêtres à travers le slam. Né à Libreville, il a vécu 6 ans en France après la perte de sa mère. Son intérêt pour la scène s’est éveillé lors d’un exercice scolaire où il a interprété « Bouge de là » de MC Solaar. Depuis, il est l’un des portes étendards du slam Gabonais.