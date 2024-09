Gabon : Ndong Sima satisfait des avancées du barrage hydroélectrique Kinguele Aval

Ecouter l'article

Résoudre la problématique de l’accès à l’eau à l’électricité pour tous. C’est l’objectif que se sont fixées les autorités Gabonaises, à travers la mise en œuvre de projets structurants à l’instar du projet de centrale hydroélectrique de Kinguele Aval. C’est pour s’assurer de la bonne tenue des travaux de cette infrastructure que le Premier ministre chef du gouvernement de transition, Raymond Ndong Sima s’est rendu ce 10 septembre sur le site.

C’est accompagné de quelques membres du gouvernement de Transition, dont celui de l’Énergie et des ressources hydrauliques, Jeannot Kalima, que le chef du gouvernement est allé constater l’avancement des travaux du barrage. Un tour du propriétaire qui a permis à Raymond Ndong Sima de s’apercevoir des avancées notables sur ce chantier très attendu par les populations.

Vers un accroissement de la production énergétique du pays

C’est pour répondre à la forte demande en énergie électrique des ménages à travers le pays, et notamment dans le Grand Libreville, que l’Etat Gabonais à travers Gabon Power Company, s’est associé à Assona Energy et au groupe Meridiam, dans le cadre d’un partenariat public privé. « Le fait d’avoir ce barrage permettra d’accroître la production générale du pays. Nous sommes conscient qu’il en faudra un autre, mais celui-là est déjà une réponse de plus apportée aux Gabonais », a indiqué Raymond Ndong Sima.

Une vue de l’avancement des travaux au barrage hydroélectrique Kinguele Aval

© D.R.

En ce qui concerne le niveau d’avancement des travaux, le chef du gouvernement de Transition n’a pas caché sa satisfaction, en dépit des défis rencontrées par les équipes. « Je suis conscient qu’il s’agit des travaux difficiles et qu’il faut réunir certaines conditions techniques pour qu’ils avancent plus rapidement. Donc je pense que les retards sont justifiés par les problèmes de sécurité qu’il faut réunir. », a martelé Raymond Ndong Sima avant de conclure « ce que je vois me fait plaisir ». Notons que ce barrage d’une capacité de 35 MW produira chaque année 205 GW d’électricité.