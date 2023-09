Gabon : Mays Mouissi au fait du fonctionnement du FGIS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de ses visites de prise de contact avec les entités sous tutelle du ministère de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi Kinga a pu s’enquérir, ce vendredi 22 septembre 2023, du fonctionnement du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS). Occasion pour Akim Mohamed Daouda de présenter au membre du gouvernement les différentes filiales de cet organe.

S’il a été promu Ministre de l’Economie et des Participations, il y a quelques jours, Mays Mouissi Kinga n’a pas chômé avant de prendre à bras le corps la mission qui lui est désormais dévolue. Pour y parvenir, le membre du gouvernement entend travailler main dans la main avec l’ensemble des 9 directions générales et des entités sous tutelle. Toute chose qui justifie la visite d’inspection effectuée au sein du Fonds gabonais d’investissements stratégiques.

Mays Mouissi confiant quand à l’avenir du FGIS

Longtemps lié à la Présidence de la République, le FGIS est entrevu comme un levier économique pour la croissance du Gabon. Une perspective qui a conduit le ministre de tutelle à poser les jalons d’une relation franche et efficace. « Il était important d’échanger avec les dirigeants du FGIS et des différentes filiales dans le cadre d’une séance de travail pour voir comment nous allons travailler ensemble », a souligné Mays Mouissi.

Par ailleurs, le membre du gouvernement s’est dit enthousiaste à l’idée que « les projets en cours vont continuer d’être menés ». Soutenant au passage que l’État va « les encourager ». Il est prévu « un suivi comme nous le faisons déjà pour les autres directions, simplement nous allons intégrer le FGIS qui jusqu’à présent ne dépendait pas du ministère de l’Économie ».

Le FGIS un levier économique d’avenir !

La visite d’inspection conduite par l’administrateur directeur général (ADG) du Fonds gabonais d’investissements stratégiques a permis au ministre de l’Économie et des Participations de cerner le fonctionnement de cet instrument financier jugé fiable par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). D’ailleurs, sa mutation vers le ministère de l’Économie sur instruction du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, est un signe fort.

Mays Mouissi et l’ADG du FGIS Akim Mohamed Daouda © GMT

Pour rappel, le FGIS est le mandataire exclusif du Fonds souverain de la République Gabonaise (FSRG) et des participations non attribuées du portefeuille de l’État gabonais. Il investit dans les secteurs stratégiques de l’économie nationale pour la concrétisation de la prospérité partagée au profit de la population gabonaise et des générations futures. Son action est perceptible dans le financement des infrastructures, l’accompagnement des PME, l’aménagement du territoire et le soutien aux secteurs sociaux.