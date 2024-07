Gabon : Maliens et Camerounais, les plus fortes communautés de migrants en 2023

Du 7 au 23 décembre 2023, l’Organisation internationale pour les migrants (OMI) a mené une enquête dans 5 villes du Gabon à savoir Libreville, Mouila,Bitam, Franceville et Port-gentil. Au terme de ce recensement il en ressort que les communautés les plus présentes sur le territoire gabonais sont la communauté malienne avec une prédominance de 22% et la communauté camerounaise estimée à 20%.

Le Gabon, pays de l’Afrique Centrale est une terre qui est considérée comme l’eldorado pour les étrangers en quête d’opportunités. Afin d’avoir une meilleure estimation des communautés présentes sur le sol gabonais, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a procédé à un recensement des différentes nationalités des migrants présents au Gabon. Ainsi, le rapport de l’enquête sur le profil des migrants au Gabon révèle qu’une forte présence des pays de l’Afrique de l’Ouest dont la majorité sont originaires du Mali et des ressortissants de l’Afrique Centrale marqué par la forte présence du Cameroun.

Le Gabon, la destination préférée des Maliens et Camerounais

Le Gabon est une terre d’accueil au regard de sa politique d’immigration régulière qui a été mise en place depuis 1960. Toute chose qui a pour incidence, l’accroissement des migrants tant réguliers que irréguliers qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie économiques et sociales. En dépit des difficultés qu’ils peuvent rencontrer lors du périple, les Camerounais qui sont frontaliers au Gabon, et les Maliens très présents sur le territoire gabonais finissent par s’installer définitivement « 77 % pour les Camerounais et 74% les Maliens ». Cela se justifierait par le secteur d’activité dans lequel ils exercent qui est très souvent dépourvu des nationaux en l’occurrence le commerce et la vente.

Au regard de telles statistiques et vu la vision du chef de l’Etat le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui souhaite mettre dans le monde de l’emploi la priorité aux nationaux, cela pourrait remettre les pendules à l’heure et complètement changer la donne. Pour preuve le ministre des Transports, le capitaine de vaisseaux Loïc Moudouma Ndinga a annoncé l’acquisition prochaine de 217 taxis pour ce mois de juillet qui viendront matérialiser le souhait des populations de voir le secteur du transport urbain et suburbain revenir aux mains des compatriotes.