Gabon : l’usage des sirènes par les convois des membres du gouvernement désormais interdit

Désormais, les convois transportant les membres du gouvernement de la Transition devront se fondre dans la circulation comme tout autre usager de la route. C’est ce qui ressort de la note numéro 0001002/MIS/CAB-M/CS-AN du 06 juin 2024, signée du ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Hermann Immongault, et adressée au Premier ministre chef du gouvernement de Transition, Raymond Ndong Sima.

C’est en sa qualité de garant de la sécurité des personnes et des biens, que le premier flic du pays, Hermann Immongault, a été instruit par le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema de mettre en application deux mesures ayant trait à la circulation des membres du gouvernement, ainsi que les Présidents des institutions. Lesquels devront désormais s’abstenir de faire usage des gyrophares et des sirènes des véhicules de manière abusive, pour les seconds.

Ministres et présidents d’institutions désormais des usagers comme les autres

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema entend mettre un terme à certains privilèges conférés aux membres du gouvernement qui, lors de certains de leurs déplacements, se voient dégager le passage par leur garde rapprochée, qui font usage des sirènes de police et des gyrophares. En effet, la note adressée au Premier ministre de la Transition parle clairement de la « Cessation de l’utilisation des sirènes et des gyrophares par les membres du gouvernement ».



En revanche, si l’autorité en charge de la sécurité des personnes et des biens ne l’interdit pas pour les présidents d’Institutions, elle limite cet usage au strict nécessaire en parlant de « Cessation de l’utilisation abusive des sirènes et des gyrophares par les présidents des Institutions et les ayant droits ». Il faut dire que cette pratique est vécue par de nombreux travailleurs comme une injustice car confrontés à la densité du trafic et à qui on demande la ponctualité au travail. Elle l’est d’autant plus lorsque certains ayant droits pour une raison ou une autre, font usage de ce privilège pour se soustraire aux tracasseries du trafic, mettant parfois en danger la vie d’autres usagers.