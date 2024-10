Gabon : l’Ogooué-Maritime ultime étape de la tournée du Mouvement Gabao

Ecouter l'article

Lancé en mars 2024, le Mouvement Gabao, parti politique créé par Franck Nguema, ancien député d’Akanda a entamé une tournée d’implantation à travers le pays. L’ultime étape de Port-Gentil qui a eu lieu ce week-end, après plusieurs mois passés au contact des populations des 8 autres provinces, vient clore la première phase de cette campagne de proximité visant à fédérer le maximum de Gabonais autour d’un Manifeste, sorte de programme proposé par le mouvement.

Comme à chacune des causeries animées depuis le début des campagnes de terrain entamées au mois de mai de cette année, Franck Nguema et ses amis ont reçu un accueil chaleureux dans la ville pétrolière du pays. Un engouement qui est à la mesure des attentes de ces populations longtemps oubliées par les pouvoirs publics et à qui le Mouvement Gabao espère désormais redonner l’espoir d’un monde nouveau bâti sur la justice sociale, l’Etat de droit et la transparence dans la gestion des affaires publiques.

Plusieurs causeries à Port-Gentil

Arrivée la veille dans la capitale économique du Gabon, après avoir passé plusieurs jours au contact des populations de l’Ogooué-Lolo, l’équipe de Franck Nguema a animé plusieurs causeries le 29 septembre. Ainsi, les quartiers Côte d’Azur, dans le deuxième arrondissement de Port-Gentil, Forasol et 100 manguiers dans le quatrième, ou encore Quartier Sud dans le troisième, ont vibré aux couleurs bleu – jaune du Mouvement Gabao.

Si l’objectif visé était comme à chaque fois de présenter le Mouvement aux populations ainsi que sa vision du Gabon, Franck Nguema et ses camarades ne se sont pas soustraits de leur autre objectif, celui d’implanter leurs représentants locaux. Lesquels devront à la fois servir de courroie de transmission entre la direction du parti et les populations, mais aussi de faire vivre le parti au sein des collectivités. Il faut dire que cette implantation territoriale s’inscrit dans le cadre de la vision assumée des responsables du Mouvement Gabao de conquérir les territoires à l’occasion des élections locales qui interviendront au terme de la Transition.