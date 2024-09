Gabon : le Mouvement Gabao implanté dans l’Ogooué-Lolo

Ecouter l'article

Le Mouvement Gabao a poursuivi les 25 et 26 septembre sa tournée nationale à travers le pays. En effet, après s’être implanté dans l’Estuaire, le Woleu-Ntem, le Moyen-Ogooué, la Ngounié, puis récemment dans l’Ogooué-Ivindo et le Haut-Ogooué, Franck Nguema et ses amis sont allés à la rencontre des populations de l’Ogooué-Lolo.

C’est dans le but de présenter le Mouvement, partager sa vision et installer les délégués des comités locaux, que le parti politique créé par Franck Nguema a mobilisé son équipe deux jours durant à Koulamoutou, chef-lieu du département de la Lolo-Bouenguidi et à Lastourville, dans le département de Mulundu. Ce sont ainsi les populations de plusieurs quartiers de ces villes du sud-est du pays qui ont reçu le message d’espoir du Mouvement Gabao.

Des délégués des comités locaux du Mouvement Gabao désormais à Lastourville et Koulamoutou

Si partout où la caravane s’est arrêtée, les adhésions au programme social défendu par le Mouvement Gabao ont été importantes, le même objectif guidait l’équipe à Lastourville, puis à Koulamoutou. En effet, dans le département de Mulundu, l’équipe conduite par l’ancien député de la commune d’Akanda a porté ce message d’espoir aux habitants des quartiers Silence et Libongui. De même à Koulamoutou, les populations des quartiers TP, Bakélé et Mibaka ont fait connaissance avec le Mouvement Gabao.

Comme à chaque étape depuis le début de cette tournée nationale, des délégués des comités locaux, qui devront faire vivre le parti à l’échelle locale, ont été installés. Notons que cette vaste campagne d’implantation s’est poursuivie ce 28 septembre avec cette fois la province de l’Ogooué-Maritime qui constitue l’ultime étape de cette première phase.