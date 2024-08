Panthères du Gabon : Mouniengue et Matouti remplacés par Shavy Babicka et Biteghe !

C’est l’information rendue publique par notre confrère Dépêches 241 proche du staff des Panthères du Gabon, Thierry Mouyouma aurait décidé de réviser la liste des 24 internationaux retenus pour affronter le Maroc et la Centrafrique les 6 et 10 septembre prochains. Le technicien gabonais aurait donc convoqué Medwin Biteghe et Shavy Babicka en substitution de Roy Mouniengue et Randy Essang Matouti.

Quelques jours après avoir rendu publique sa liste des 24 panthères du Gabon appelées pour les batailles contre le Maroc et la Centrafrique, le sélectionneur national a déjà du pain sur la planche avec une blessure et une méforme. Désireux de façonner une équipe prête à ramener les 6 points en entame des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, Thierry Mouyouma a effectué 2 remplacements.

Roy et Randy out, Medwin et Shavy à la rescousse !

En réserve dans ce groupe de 34 joueurs concocté par le sélectionneur national Thierry Mouyouma, les internationaux Shavy Babicka et Medwin Biteghe pourront bien servir leur pays que le terrain contre les Lions de l’Atlas et les imprévisibles centrafricains. C’est en tout cas ce qu’a révélé Dépêches 241. « Shavi Babicka et Medwin Biteghe ont été appelés pour pallier les deux absences de Roy Mouniengue blessé et de Randy Essang Matouti », y est-il indiqué.

Si pour l’heure, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) n’a pas confirmé cette information, une autre source étaye ce remplacement. Fidèle à sa méthode de travail qui repose sur la discipline et la discrétion, el technicien gabonais ne voudrait pas agiter l’attention autour de son équipe avant ces deux rencontres déjà décisives. Il est judicieux de préciser que Roy Mouniengue serait touché et donc pas apte à jouer tandis que Randy Essang Matouti serait « en indélicatesse avec son club ». Nous y reviendrons !