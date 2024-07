Gabon : les tests de paludisme fixés à 1500 FCFA

Ecouter l'article

Le paludisme est une maladie qui sévit fortement en Afrique. Au Gabon, elle représente 24% des consultations. Afin de lutter efficacement contre cette pathologie, le ministère de la santé, via l’Agence nationale du médicament et des autres produits de santé ( ANAMAPS) a fixé à 1500 Fcfa le coût des Tests de dépistage rapide (TDR). Un montant accessible à toutes les bourses.

C’est dans l’optique de fournir aux professionnels de Santé des outils permettant de diagnostiquer le paludisme avant l’administration d’un traitement antipaludéen que le ministre de tutelle, le Pr.Adrien Mougougou a procédé au lancement officiel du Test de dépistage rapide (TDR) le 15 mai dernier. Une démarche qui traduit l’engagement du gouvernement à atteindre l’objectif « zéro paludisme à l’horizon 2030 » voulu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le paludisme diagnostiqué désormais à 1500 FCFA

En plus de la mise à disposition des TDR dans les structures sanitaires, un tarif préférentiel a été adopté par la ANMAPS à savoir 1500 FCfa sur l’ensemble du territoire national. Un prix accessible pour toute personne désireuse d’effectuer son test de paludisme, qui constitue une mesure préventive. Il faut dire que cette mesure vient à point nommé puisque le paludisme continue de coûter la vie aux compatriotes dont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans et les populations vivant dans la précarité, qui sont des publics vulnérables.

Dans la continuité de cette mesure sociale, le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Agence du médicament et autres produits de santé (ANMAPS) a d’ailleurs lancé une série de formations à l’endroit de 220 travailleurs du secteur de la santé depuis le 1er juillet, axée sur l’utilisation des TDR dans les officines. Selon le quotidien l’Union, cette initiative a débuté dans les communes de Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum et s’élargira dans les 8 autres provinces.

Rappelons que pour lutter contre le paludisme, il est essentiel d’appliquer les bons gestes que sont assainir l’environnement immédiat des habitations à travers l’élimination des gîtes potentiels que sont les ordures ménagères, également assainir les alentours des habitations en désherbant, utiliser la moustiquaire imprégnée. Des mesures préventives préconisées par le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et l’Institut d’hygiène publique et d’assainissement.