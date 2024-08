Concours d’entrée à l’ENA : les épreuves finalement fixées du 9 au 11 août

Ecouter l'article

Le ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, Louise Boukandou Moussavou, a par le biais d’une note datée du 02 août 2024 annoncé aux candidats au concours de l’École nationale de l’administration (ENA) que les épreuves se dérouleront du 09 au 11 août 2024. Cette nouvelle date intervient près de trois mois après le report de l’examen, initialement prévu pour le 11 mai, en raison de problèmes organisationnels.

« Il vaut mieux vaut tard que jamais » dit on. Après une attente qui paraissait interminable, les Gabonais pourront enfin se présenter aux épreuves d’entrée de l’ENA. Ce concours, attendu depuis le dégel des recrutements il y a 9 mois, avait été fixé une semaine après celui de l’École de préparation aux carrières administratives (EPCA). Cependant, une organisation défaillante avait conduit à un report sine die de ce concours d’État, laissant les candidats dans l’incertitude.

Les épreuves prévues du 09 au 11 août

Près d’un mois après la fin du baccalauréat 2024, après lequel le ministre avait promis de communiquer de nouvelles dates, Louise Boukandou Moussavou a enfin fixé le calendrier des épreuves pour l’ENA. C’est donc au centre unique du Complexe Léon Mba que les candidats composeront du vendredi 09 au dimanche 11 août prochains.

Si le précédent fiasco avait été justifié par un bug informatique, le ministère de la Fonction publique s’engage à garantir une organisation rigoureuse et sans faille cette fois-ci, afin d’éviter les erreurs passées et de permettre une sélection juste et transparente des futurs cadres de l’administration gabonaise. A cet effet, les listes des candidats ont déjà été publiées en format numérique sur la page du ministère de la Fonction publique et affichées au centre unique de Léon Mba. Ces derniers ont jusqu’au 06 août prochain pour faire des réclamations, avant la publication des listes définitives le 08 août, soit un jour avant le début des épreuves.