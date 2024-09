Gabon : les fonctionnaires bientôt en renforcement de capacités à l’UOB

Ecouter l'article

Le ministère de la Fonction publique et l’Université Omar Bongo (UOB) ont signé, le vendredi 20 septembre 2024, un accord cadre pour le renforcement des compétences des agents de l’État. Une convention paraphée par Louise Boukandou Moussavou, et le recteur de l’UOB, le Pr. Jean-Jacques Tony Ekomy, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Hervé Ndoume Essingone. L’objectif est d’offrir aux fonctionnaires de l’administration gabonaise un accès direct aux formations diplômantes et certifiantes de l’université, évitant ainsi les coûteux départs à l’étranger.

La cérémonie officielle a marqué le début d’une collaboration stratégique entre l’UOB et l’administration gabonaise. La ministre Louise Boukandou Moussavou a souligné que ce partenariat vise à professionnaliser davantage l’administration publique en permettant aux fonctionnaires d’acquérir des compétences supplémentaires. La révision de l’offre de formation de l’UOB a été cruciale pour la mise en place de ce programme.

Les fonctionnaires bientôt sur les bancs de l’UOB

Grâce à cette convention, l’UOB propose désormais des formations sur mesure qui répondent aux besoins identifiés par le ministère de la Fonction publique. Cette offre s’étend aux formations certifiantes correspondant aux exigences actuelles du marché du travail et aux besoins de modernisation de l’administration gabonaise. « L’université Omar Bongo est capable de répondre aux besoins de formation de nos agents publics aussi bien dans les formations diplômantes que dans les formations certifiantes », a indiqué le Pr Hervé Ndoume Essingone.

L’un des principaux avantages de cet accord est de réduire les coûts liés aux départs à l’étranger pour le renforcement des capacités des fonctionnaires. En développant des programmes localement, le gouvernement espère limiter les dépenses liées aux formations internationales, tout en s’assurant que les agents publics reçoivent une formation adaptée au contexte et aux réalités du pays. « Il est question de faire en sorte que les autres se rendent compte qu’au Gabon nous avons l’expertise requise pour pouvoir former non seulement nos étudiants mais également notre personnel public. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu’on a chez soi », a déclaré Louise Boukandou Moussavou.