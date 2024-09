ONU : Le Gén. Oligui Nguema promet « des élections libres, transparentes et apaisées »

Ecouter l'article

À la faveur de son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a présenté les avancées enregistrées un an après le coup d’État du 30 août 2023. Soulignant que le Gabon a respecté ses engagements envers la communauté internationale, le Président de la transition s’est engagé à organiser des joutes électorales aux normes internationales.

Alors que le Gabon s’apprête à tenir un référendum devant permettre d’acter la loi fondamentale, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a, profité de son séjour en terre états-unienne, pour révéler les détails des prochaines étapes du processus entamé après le coup dit de libération. Pour le Président de la transition cet agenda inclut l’organisation d’un référendum, l’adoption d’un nouveau code électoral et la mise à jour du fichier électoral.

Le Gen. Oligui Nguema prêt pour le retour à l’ordre constitutionnel

Pour le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), l’objectif de rétablir l’ordre constitutionnel passe par le biais d’élections jugées libres, transparentes et pacifiques, soutenues par le peuple gabonais. Le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a également évoqué des réformes cruciales touchant des secteurs fondamentaux pour le développement humain, tels que les infrastructures, la santé, l’éducation et le rétablissement des bourses scolaires.



À ce propos, le Président de la transition a martelé que « après le coup d’État, nous avons plaidé pour la paix et l’unité nationale, en appelant tous les acteurs de la société à s’unir pour construire un Gabon plus juste et prospère ». Ce discours met en avant la volonté des nouvelles autorités publiques de créer un environnement politique stable et inclusif. Et ce, tout en insistant sur l’importance du dialogue national et de la participation citoyenne dans ce processus de transition.