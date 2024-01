Gabon : les entreprises d’au moins 11 salariés sommées de communiquer leur rapport social 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Par le biais d’un communiqué daté du mardi 02 janvier 2024, le ministre en charge du Travail, Solange Nguiakie, a sommé les entreprises d’au moins 11 salariés de fournir leur rapport social de l’année 2023. Cette injonction fait suite aux nombreuses descentes de terrain du membre du gouvernement qui ont mis en lumière le non-respect de la réglementation du travail en vigueur en République Gabonaise.

Les multiples dénonciations effectuées depuis que le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) est à la tête du pays ont mis à nu les mauvaises pratiques au sein de certaines entreprises. Désireuse de toucher du doigt cette réalité, Solange Nguiakie s’est elle-même rendue sur le terrain, où elle a constaté des violations au Code du travail et à ses textes d’application. Un comportement préoccupant auquel le membre du gouvernement compte bien mettre un terme.

2 semaines pour remettre leurs rapports sociaux 2023

Mauvaises conditions de travail, non-respect du Code du travail, surexploitation des employés, emplois d’étrangers sans papiers au grand dam des Gabonais, salaires en dessous du SMIG, absence de couverture sociale, voici le chapelet d’irrégularités dénoncées dans certaines sociétés dans le pays. Si on lui attribuait un certain mutisme, Solange Nguiakie a enfin décidé de prendre le taureau par les cornes. En effet, face à cette conduite inquiétante des employeurs, la ministre en charge du Travail de Transition a décidé de lancer une opération de contrôle.

Ainsi, Depuis le mardi 02 janvier dernier et jusqu’au lundi 15 janvier prochain, les entreprises ayant au moins 11 salariés doivent présenter leur rapport social de l’année 2023. Ce document doit faire mention, à la lecture du communiqué dont Gabon Media Time a reçu copie, des conditions de travail, du dialogue social, du nombre d’embauches, du nombre de résiliations, des déclarations trimestrielles des salaires, de l’état de paiement des cotisations sociales, la situation de la main d’œuvre étrangère, entre autres.

Ce rapport doit être signé des délégués du personnel, des délégués syndicaux et des membres du comité permanent de concertation économique et social dans les entreprises de plus de 50 salariés, précise le communiqué.