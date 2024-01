Gabon : L’autisme au cœur des préoccupations de Zita Oligui Nguema

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 03 janvier 2024, Zita Oligui Nguema, l’épouse du président de la Transition, a accordé une audience à Chérille Meboua, présidente de l’association « Aide-moi à grandir ». Les échanges entre les deux femmes ont principalement porté sur l’accompagnement des jeunes autistes et les enfants en situation de déficience intellectuelle.

Si l’ancien régime s’était engagé sur la voie de l’inclusion en mettant sur pied le Centre Ndossi et Akomgha à Akanda qui s’adresse aux enfants autistes et trisomiques, les autorités de la Transition souhaiteraient poursuivre ce combat. C’est dans cette optique que Zita Oligui Nguema a manifesté son intérêt pour cette frange de la population en recevant Chérille Meboua, présidente de l’association « Aide-moi à grandir » qui accompagne « les enfants différents ».

Un cœur pour les enfants autistes

Le mercredi 03 décembre dernier, la présidente de l’association « Aide-moi à grandir » est allée présenter ses civilités à Zita Oligui Nguema. Un échange au cours duquel Chérille Meboua a présenté le rôle de l’association qu’elle conduit et les difficultés auxquelles sont confrontés quotidiennement les enfants autistes en particulier et les enfants différents en général. Un message que Zita Oligui Nguema a écouté avec attention avant de saluer les efforts consentis pour ces jeunes en situation de handicap.

L’autisme est souvent mal compris. En effet, au Gabon l’autisme reste un sujet tabou. Ce qui entraîne non seulement une stigmatisation sociale et des obstacles dans la vie quotidienne des personnes touchées mais également une lenteur dans le diagnostic et la prise en charge.

Une éventuelle collaboration entre Zita Oligui Nguema, le centre Ndossi et « Aide-moi à grandir » pourrait contribuer à mettre en place un certain nombre de mécanismes qui mettront en lumière cette maladie. Afin de pouvoir à terme mieux répondre aux préoccupations des parents et offrir un encadrement adapté aux enfants.