Gabon : les avantages stratégiques d’un potentiel deal Assala-Dangote Refinery

Bien qu’il ait principalement évoqué la possibilité d’investir dans le ciment au Gabon après son entretien avec le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, lorgnerait plutôt du côté du secteur pétrolier local. Et pour cause, septième producteur de brut sur le continent, déterminé à reprendre la main sur son or noir, le Gabon qui vient d’acter le rachat d’Assala pourrait bien profiter des investissements potentiels dans le ciment, son cœur de métier, l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, lorgnerait bien évidemment le secteur pétrolier local. Il faut dire que le Gabon, septième producteur africain d’or noir, a de quoi lui fournir les 500 000 barils/jour de brut nécessaires à la pleine capacité de sa raffinerie. Ce qui tombe bien puisque le pays, en quête d’un nouveau souffle dans son secteur pétrolier, n’y verrait que des avantages.

Reçu la semaine écoulée par le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, l’homme d’affaires et milliardaire nigérian, Aliko Dangote, poursuit son opération séduction auprès des pays pétroliers d’Afrique subsaharienne. En quête d’or noir, il pourrait trouver au Gabon, la précieuse ressource qui lui fait tant défaut. Il faut dire qu’un an après l’inauguration de sa raffinerie à Lekki, dans la banlieue de Lagos, Dangote se trouve dos au mur et en quête de brut.

En effet, son usine qui devait produire jusqu’à 650 000 barils/jour d’essence, gasoil et kérosène, n’en produit que la moitié. En cause, une étranger faiblesse d’approvisionnement, alors que le Nigéria est le principal producteur du continent. Pour contourner cette difficulté, le Gabon paraît le partenaire idéal. Que ce soit d’un point de vue logistique et transport, sécurité, le pays offrirait à l’homme d’affaires ce dont il a besoin, à un coût relativement correct comparativement à la Libye par exemple.

Un échange gagnant-gagnant

Profitant d’investissements dans le ciment de la part de Dangote, qui lui s’offrirait la précieuse ressource pour sa raffinerie, le Gabon pourrait également profiter d’un potentiel accord entre son nouveau bras séculier en l’occurrence Assala Energy et Dangote Refinery. Accord qui pourrait favoriser le développement d’infrastructures pétrolières modernes et efficaces, améliorant ainsi la capacité de raffinage et la logistique dans le pays. Accord qui pourrait également permettre une hausse considérable de la production de produits raffinés, répondant ainsi mieux aux besoins du marché local et régional.

Permettant au pays d’accéder à des technologies avancées et des pratiques de gestion de pointe dans le secteur pétrolier, ce qui améliorerait l’efficacité opérationnelle, une arrivée de Dangote serait à coup sûr, un boost pour notre économie, étant entendu qu’il engendrerait des investissements significatifs, créant également des emplois locaux. Offrant à la Société gabonaise de raffinage (Sogara), un nouveau souffle, il réduirait la dépendance du Gabon aux importations de produits pétroliers, améliorant ainsi sa sécurité énergétique. Encore faudrait-il que la question soit poussée à l’extrême.