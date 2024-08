Gabon : le concours d’entrée à l’École nationale des sous-officiers d’active prévu du 05 au 07 septembre

Ecouter l'article

Le 19 août 2024, l’État-major des forces armées a annoncé, à travers un communiqué publié dans le quotidien L’Union, que le concours d’entrée à l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) se déroulera du jeudi 5 au vendredi 7 septembre 2024. À cet effet, les personnes intéressées sont invitées à déposer leurs dossiers de candidature jusqu’au 23 août prochain.

Ce concours représente une chance précieuse pour les jeunes Gabonais de se lancer dans une carrière militaire, surtout dans un contexte où le chômage des jeunes atteint 40%. Il est ouvert aux candidats de nationalité gabonaise, jouissant de leurs droits civils et civiques, âgés de 18 à 25 ans et titulaires du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), d’un diplôme équivalent ou du baccalauréat.

Modalités de sélections des candidats

Pour postuler, les documents scannés n’étant pas acceptés, les candidats sont encouragés à préparer soigneusement leurs dossiers avec des copies légalisées des documents originaux. Ces dossiers à déposer à la Direction de l’École au plus tard le 23 aout 2024 doivent comprendre une demande manuscrite d’incorporation adressée au Général de Division, Chef d’État-Major Général des Forces Armées, une copie certifiée conforme du diplôme ou de l’attestation justifiant du niveau requis, un extrait d’acte de naissance légalisé, 4 photos d’identité en couleur sur fond blanc. Ils doivent également y joindre un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois, un certificat médical datant de moins de trois mois et une copie de la CNAMGS.

Après l’examen des dossiers, les listes des candidats retenus seront affichées le 2 septembre 2024. Les candidats seront évalués en sport, en culture générale (pour les candidats de niveau BAC), en étude de texte (pour les candidats de niveau BEPC ou équivalent) et en mathématiques (selon le niveau). L’admission définitive à l’ENSOA est conditionnée par la réussite à ces épreuves, mais également par une enquête de moralité favorable et l’aptitude médicale.

L’admission définitive à l’ENSOA dépendra de la réussite à ces épreuves, d’une enquête de moralité favorable et de l’aptitude médicale. Les résultats finaux seront publiés le 16 septembre 2024. Les candidats non retenus pourront récupérer leurs dossiers à la Direction Générale des Écoles à partir du 4 novembre 2024.