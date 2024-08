Gabon : le Woleu-Ntem, véritable grenier du pays

Ecouter l'article

En plus d’une position stratégique avec la zone des trois frontières, la province du Woleu-Ntem a ceci de particulier qu’elle est capable d’offrir au pays, tout ce dont il a besoin en termes de ressources alimentaires. Située au nord du Gabon, et particulièrement fertile car bénéficiant de conditions climatiques idéales pour l’agriculture, la province produit une grande variété de denrées alimentaires essentielles telles que le manioc, le maïs, les haricots, les atangas, la banane et les légumes de toutes sortes. Elle est capable de fournir une part significative de l’alimentation du pays, et donc de jouer un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et l’approvisionnement interne du Gabon. Encore faudrait-il que les autorités repensent notre modèle de développement.

C’est un fait, la plupart des grandes nations ont amorcé leur développement en partant du secteur agricole. De la Chine aux États-Unis en passant par la France, toutes ces puissances ont d’abord développé leur secteur agricole avant de migrer vers des secteurs plus innovants. Le secteur agricole est donc fondamental pour le développement économique, la stabilité sociale et la durabilité, en fournissant des aliments, des emplois et des opportunités de croissance économique. Au Gabon, malgré un potentiel évident, les autorités semblent le négliger. Pourtant, le pays regorge d’atouts naturels, notamment dans la province du Woleu-Ntem.

Développé le potentiel agricole du Woleu-Ntem

Malheureusement, plutôt que de la spécialiser en région à forte productivité comme la nature l’oblige, les autorités tentent désespérément de développer d’autres zones qui ne disposent pas des mêmes atouts. Résultat des courses, le pays importe pour 500 milliards de FCFA de denrées alimentaires annuellement. Des produits comme le cacao qui émergeaient du Woleu-Ntem il y a quelques décennies et qui font la force d’économie de pays comme la Côte d’Ivoire ou le Ghana, n’en sortent plus faute d’investissements et c’est toute l’économie qui en pâtit en étant dépendante du pétrole et des minerais.

Se développant malgré l’absence de richesses dans son sous-sol à l’inverse de provinces comme le Moyen-Ogooué, l’Ogooué-Maritime ou le Haut-Ogooué, le Woleu-Ntem prouve qu’il est bel et bien capable d’offrir au pays tout ce dont il a besoin au sens de ces besoins primaires selon la pyramide de Maslow. En la spécialisant dans le domaine agricole, le gouvernement en quête de diversification pourrait ainsi accroître l’efficacité économique, favoriser le développement local et améliorer la résilience économique de tout le pays. Encore faudrait t-il qu’il y jette un regard neuf.