Gabon : avec le rachat de 35% des parts d’ABG, l’État renforce son ambition en matière d’agriculture et d’élevage

35%. C’est le pourcentage des parts acquises par l’Etat gabonais dans Agro Business Group. Une initiative stratégique visant à renforcer le contrôle gouvernemental dans les filières agricoles et bovines notamment. Et le jeu en vaut la chandelle. Avec un faible niveau de production et de transformation agricole, les importations du Gabon représentent annuellement plus de 500 milliards de FCFA, orientés essentiellement vers les produits alimentaires tels que le blé, le riz et la volaille. Ce rachat est donc une opération stratégique à plus d’un titre.

Contrairement au rachat d’Assala qui bien que présenté comme stratégique, pourrait s’avérer être une erreur de jugement du fait de la volatilité des prix du pétrole, de la faible propension de l’exécutif à investir pour maintenir les outils de production et de la faible capacité de gouvernance de Gabon Oil Company (GOC), l’acquisition des 35% des parts d’Agro Business Group (ABG) pourrait s’avérer bien plus utile. Il faut dire que le secteur agroalimentaire est d’une importance stratégique pour le développement.

Le rachat des parts d’Agro Business Group par l’État gabonais peut donc logiquement être perçu comme une initiative stratégique, visant à renforcer le contrôle gouvernemental sur ce secteur clé de l’économie nationale. Mieux encore. Le contrôle stratégique des ressources que pourrait revêtir cette entrée du Gabon au conseil d’administration de cette entité, qui est une passerelle entre le continent et les producteurs et éleveurs de bétails d’Amérique du Sud, pourrait renforcer la capacité de l’Etat à influencer et à diriger les politiques économiques et industrielles dans le secteur agricole, crucial pour la sécurité alimentaire et le développement rural.

Stimuler l’investissement local

En contrôlant directement ou indirectement une entreprise au cœur du processus d’importation, l’État à travers ses 35% aura la capacité de stimuler l’investissement local, créer des emplois et favoriser le développement économique à long terme. Une façon de mieux gérer et de protéger les ressources naturelles du pays, en intégrant également des pratiques durables et en minimisant les effets néfastes sur l’environnement. Un autre enjeu crucial en matière de développement pour le pays.

Lutter efficacement contre la sécurité alimentaire

Quand on sait que l’agriculture est au cœur des enjeux de la sécurité alimentaire, que la question du système alimentaire est au cœur de la santé humaine, économique et environnementale, cette acquisition pourrait à terme répondre à une priorité nationale qui est l’atteinte d’une réelle indépendance alimentaire. Cependant et en connaissance de cause, cette initiative devrait une nouvelle fois poser des défis en termes de gestion efficace des entreprises publiques, de transparence et de gouvernance. Le sempiternel problème de notre pays.