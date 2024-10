 Gabon : la Comilog, partenaire de la 3ème édition du Nasa Space Apps Challenge

Ecouter l'article

Du 04 au 06 octobre 2024 s’est tenue au stade de l’Amitié Sino-Gabonaise d’Angondjé, dans la commune d’Akanda, la 3ème édition du Nasa Space Apps Challenge sous le thème « Le soleil touche à tout ». Pour cette édition, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) s’est associée à ce hackathon, lancé simultanément à travers le monde entier par l’Agence fédérale responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis, la NASA.

La Comilog a une fois de plus démontré son intérêt à soutenir l’émergence de l’écosystème numérique au Gabon et a également réaffirmé son engagement auprès de la jeunesse, en se positionnant comme partenaire à la 3ème édition du Nasa Space Apps Challenge, qui s’est tenue dans la commune d’Akanda. Ainsi, durant deux jours, 145 participants locaux, réunis en 22 équipes en provenance de Libreville, de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, et de Moanda dans la province du Haut-Ogooué, ont défendu leurs projets devant un jury dont faisait partie la cheffe de projets SI à Comilog, Chung Manfoumbi.

La Comilog très impliquée dans la 3e édition du NASA Space Apps Challenge

Au terme de cette compétition, qui s’est déroulée du 04 au 06 octobre 2024, parmi les 22 équipes présentes, c’est l’équipe dénommée « Matrix » qui a réussi à tirer son épingle du jeu en remportant la première place grâce à son application web artistique visant à transmettre l’émerveillement des découvertes du télescope spatial de la NASA (James Webb). La deuxième place a été occupée par l’équipe « Ekang », qui a su séduire le public avec son site web permettant au grand public de mieux appréhender les impacts actuels du changement climatique sur la planète, en utilisant des illustrations 3D et des images panoramiques immersives.

Ainsi, ces deux projets lauréats de la 3ème édition du NASA Space Apps Challenge seront transmis à la NASA pour concourir, au nom du Gabon, avec les autres projets venant des quatre coins du monde. Par ailleurs, l’équipe représentant la Comilog n’est pas restée en marge : figurant parmi le top 7, elle a reçu une reconnaissance du jury grâce à sa plateforme e-learning destinée à l’éducation des adolescents sur les enjeux du réchauffement climatique.

Lancée en 2012, la NASA Space Apps Challenge donne l’opportunité aux participants de concevoir et de produire des solutions innovantes et pertinentes, répondant aux défis globaux d’exploration spatiale et visant à améliorer la vie sur terre, tout en ayant la liberté d’exploiter les données ouvertes de la NASA.