Gabon : le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre 2024

Après un processus qui aura débuté avec le Dialogue national inclusif, la tenue de l’Assemblée constituante et le séminaire gouvernemental qui aura permis d’examiner les 801 amendements proposés par les parlementaires, on en sait désormais plus sur la tenue du référendum portant sur l’adoption du projet de Constitution. Ainsi, selon le communiqué final du Conseil des ministres de ce 17 octobre 2024, l’élection référendaire se tiendra le samedi 16 novembre prochain.