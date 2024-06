Gabon : le rapport sur le Plan d’action d’efficacité énergétique désormais sur la table du gouvernement 

Ecouter l'article

Ce 07 juin 2024, s’est tenu à Libreville l’atelier de clôture du projet d’élaboration de la stratégie du plan d’action sur l’efficacité énergétique au Gabon. Un événement organisé par le ministère de l’Energie et des ressources hydrauliques, en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et le Conseil national climat.

C’est l’épilogue d’un an de travail collaboratif entre différentes entités étatiques dont la Caisse des dépôts et consignations et des partenaires extérieurs, en vue d’élaborer une stratégie et un plan d’actions pour le développement des projets d’efficacité énergétique au Gabon. Une initiative financée par le Fonds Vert Climat, attaché à la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, et pour laquelle la CDC a été désignée Administrateur de crédit et agent fiduciaire.

La CDC partenaire clé dans la mise en oeuvre de ce plan d’action énergétique

Le rapport remis ce 07 juin 2024 par le Cabinet de conseil Intec, auteur de son élaboration au directeur de Cabinet du ministre de l’Energie, représentant Jeannot Kalima empêché, est le résultat de 11 mois de travail, qui démontre surtout la maturité du Gabon quant à sa capacité à capter des financements internationaux et à les utiliser de manière rationnelle. « Cette initiative met en lumière les aspects clés suivants : le Gabon à travers la CDC, s’impose comme un acteur crédible sur la scène internationale, en obtenant la gestion financière du projet de stratégie et d’un plan d’action pour le développement et l’efficacité énergétique. Cette réussite témoigne de la confiance des bailleurs de fonds dans la capacité du pays à gérer efficacement les ressources financières allouées. En qualité d’administrateur de crédit et agent fiduciaire, la CDC a mis en place des procédures strictes de gestion et de contrôle de projets conformément aux normes internationales les plus exigeantes. », a déclaré l’Administrateur directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Marius Issa Nkori.

Ainsi, c’est un rapport dense qui propose entre autres comme recommandations, des mécanismes de financement innovants et des initiatives pour développer une expertise nationale en matière d’efficacité énergétique. En effet, des actions nécessaires pour développer des projets d’efficacité énergétique au Gabon devraient être entreprises, afin que le Gabon puisse enfin espérer un avenir énergétique plus durable et conforme à ses engagements en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Au terme de la remise symbolique du rapport, le représentant du ministre de l’Energie n’a pas manqué de saluer l’engagement de tous les participants à la réalisation de ce document. « C’est au pas de charge que vous avez travaillé ; et tous, autant que vous êtes, y avez mis du vôtre pour que les activités soient conduites, à la fois avec célérité et efficacité », s’est réjouit Paterne Ndjambou.

Il faut dire que ce rapport répond parfaitement aux orientations stratégiques sectorielles du Plan national de développement de la transition (PNDT), notamment le volet sectoriel eau et électricité, à travers son axe stratégique 5 qui vise à la promotion de l’efficacité énergétique. Lequel volet entend contribuer à l’amélioration de l’offre énergétique pour le bien-être des Gabonais et soutenir le développement d’une économie respectueuse des normes environnementales. Ce document devra encore faire l’objet d’une approbation par les services techniques du ministère de l’Energie et des ressources hydrauliques, avant de servir de boussole à la politique énergétique du pays.