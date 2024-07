Gabon : le ministère de la Santé lance la caravane « vacances sans Sida »

Ecouter l'article

Les données rendues publiques dans le rapport annuel 2023 des Nations unies au Gabon indiquent que la prévalence du VIH/Sida est de 3,6%. Afin de contribuer à l’inversion de la courbe, le ministère de la Santé dirigé par le Pr. Adrien Mougougou a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation « vacances sans Sida » le 18 juillet 2024 dans le 1er arrondissement de Libreville.

S’il est vrai que les progrès scientifiques permettent aujourd’hui aux personnes atteintes du VIH/Sida de vivre plus longtemps et normalement, l’intensification de la lutte en vue de son éradication doit quand même se poursuivre. C’est dans cette optique que la Direction générale de la prévention du Sida (DGPS), en collaboration avec le Programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/Sida (PNLIST) organisent du 18 juillet au 27 juillet 2024 une caravane de sensibilisation et de dépistage contre le VIH/Sida dans les communes d’Akanda, Owendo, Libreville, Ntoum et Kango.

« Vacances sans Sida » possibles grâce au PNLIST et la DGPS

Pour la première journée de la caravane « vacances sans Sida », ce sont près de 300 personnes qui ont été dépistées au Carrefour Charbonnage dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. « Nous faisons de la prévention et du dépistage pour que les gens connaissent leur statut et aient un comportement responsable. En cas de résultat positif, sur place, il y’a des psychologues pour tout éventuel accompagnement », a confié Elizabeth Ngoua Mbina, agent de la direction générale de la prévention du sida et responsable de ladite caravane, citée par Gabonactu.



Ainsi jusqu’au 27 juillet prochain, les équipes se déploieront sur les différents sites identifiés dans le Grand Libreville avant de se déployer dans l’hinterland. L’adhésion massive des personnes désireuses de connaître leur statut sérologique sans distinction d’âge et de nationalité est attendue par les acteurs de la lutte contre le VIH/Sida. Rappelons qu’au Gabon selon l’Enquête démographique de santé (EDS) 2022, plus de 12000 séropositifs sont portés disparus, et les enfants infectés issus de toutes les couches sociales sont estimés à 543, des chiffres encore inquiétants et qui justifient de telles initiatives.