Libreville : les propriétaires des véhicules en fourrière sommés de s’acquitter dans 8 jours des frais d’enlèvement

C’est par le biais d’un communiqué publié dans le quotidien l’Union ce 22 juillet 2024 que le Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo appelle les propriétaires des véhicules gardés à l’Hôtel de ville de procéder au règlement des frais d’enlèvement dans les plus brefs délais. Et ce dans l’optique de désengorger le parc.

Désireux de restaurer l’ordre dans la ville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo exhorte toutes personnes ayant des véhicules à la fourrière de s’acquitter « des frais d’enlèvement de remorquage, et gardiennage dans l’enceinte de la mairie de Libreville dans un délai de 8 jours. Et ce muni des pièces suivantes « pièces d’identité et cartes grises ou certificats d’immatriculation du véhicule » indique le communiqué de la mairie de Libreville.

La mairie n’est pas un garage!

Il faut dire que cette initiative du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville s’inscrit dans la continuité du travail de restauration entrepris en début de cette année. Ainsi, le militaire à la tête de la mairie de la capitale politique du Gabon précise à toutes personnes concernées par cette communication que « faute pour eux de s’exécuter dans un délai de 8 jours, à compter de la date de diffusion du présent communiqué, lesdits véhicules seront soumis à la vente aux enchères publiques ou à la destruction conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

Notons que l’opération de restauration de l’ordre urbain, bien que décriée au regard de la persistance des occupations anarchiques de l’espace public par certains commerçants et autres opérateurs économiques, elle a toutefois donné lieu à certains résultats positifs tels que le déguerpissement des occupants des Charbonnages, ou encore cette importante mise en fourrière.