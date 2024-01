Gabon : le Gen. Oligui Nguema va-t-il réhabiliter l’omnisports en hommage à Omar Bongo ?

Follow on X

Objet d’une bataille à rebondissements entre l’État gabonais et l’entreprise espagnole Eurofinsa, le Stade omnisports Omar Bongo est au cœur de tous les débats. Pour le commun des compatriotes, en Omarien assumé, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema devrait donner un coup d’accélérateur à la réhabilitation de cet édifice qui aura le mérite de réduire de manière effective les dépenses en logistique des équipes nationales de différentes disciplines sportives.

Engagé à redonner au Gabon ses marques de noblesse en remettant le pays en marche, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) semble n’avoir pas fait du Stade omnisports Omar Bongo une de ses priorités pour le premier exercice budgétaire post coup de libération du 30 août 2023. Pourtant, cette question avait déjà fait l’objet de plusieurs études conduisant à l’assainissement de cette infrastructure sportive avant sa réhabilitation effective par l’ONDSC.

Omar Bongo revalorisé par l’omnisports ?

C’est la question qui taraude les esprits des férus du sport et des compatriotes qui maintiennent un espoir de voir ce stade qui aura bercé leur enfance revivre. S’alignant à la politique de feu Omar Bongo, qui fut son mentor affiché, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema pourrait marquer plus d’un en réhabilitant ce temple du sport roi et de la bonne humeur. Du temps du Chaba qui bouge aux arabesques de Théodore Zue Nguema aux images désolantes montrant des hautes herbes assurer le spectacle, la constatation est amère.

Bienheureusement, le Comité pour la transition et la restauration des institutions ambitionne de rebâtir les fleurons d’antan. Quoi de mieux que ce stade mythique de 40 000 places, qui a vu les gloires du football africain courber l’échine devant Azingo avant de migrer en Panthères du Gabon. Conserver l’histoire de ce petit pays d’à peine 2 millions d’habitants c’est aussi prendre soin de son patrimoine. Si les 14 ans sous Ali Bongo Ondimba ont été émaillés de promesses infructueuses, il va sans dire que la nounou dynamique gouvernementale devra sortir de ces carcans. Ne dit-on pas que l’oubli est la ruse du diable ?

Première étape : tourner le dos à l’affaire Eurofinsa

C’est en tout cas ce que prescrit la loi en matière de marchés publics. Si l’entreprise espagnole avait décidé de tout stopper et de rompre le contrat le liant à l’État, c’est assurément à cause du non-respect des obligations contractuelles par le Gabon dans le cadre des travaux de réhabilitation du complexe omnisports Omar Bongo. Seulement, saisie du litige, la Chambre de commerce internationale (CCI) avait tranché l’affaire en condamnant le Gabon, en 2019, à payer 3,7 milliards de francs CFA à Eurofinsa qui, devra verser 3,8 milliards fcfa reçus en avance. Au final, il reste à recouvrer 130 millions FCFA.