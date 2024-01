Gabon : le CHU Jeanne Ebori sollicite 7 milliards de plus de subvention à l’État

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au terme du conseil d’administration qui s’est tenu le 20 décembre 2023 au Centre hospitalier universitaire mère enfant fondation jeanne Ebori (CHUMEFJE), le Directeur général de la structure hospitalière le Pr. Jean François Meye, a jugé insuffisant le budget de fonctionnement alloué par l’Etat. En dépit des nombreuses dérives à mettre au passif d’une gouvernance peu stratégique illustrée notamment par des dépenses de personnel de près de 3 milliards de FCFA, le Pr. Meye réclame 7 milliards de plus pour le bon fonctionnement de cet hôpital.

Très souvent pointé du doigt pour la surfacturation de ses prestations ou encore la « séquestration » de certains de ses patients, le centre hospitalier universitaire mère enfant fondation jeanne Ebori (CHUMEFJE), spécialisé notamment dans la gynécologie-obstétrique, les consultations prénatales et la procréation médicalement assistée (PMA), semble souffrir d’une carence de financements. Comme évoqué il y a quelques jours par son premier responsable, le Pr. Jean François Meye, les fonds octroyés par l’État pour « cet établissement qui nécessite 8 milliards de FCFA par an » semblent insuffisants.

7 milliards de plus réclamés à l’Etat

En effet, ne percevant “que” 1 milliard de la part de l’Etat, le CHUMEFJE peine à joindre les deux bouts, et ce, même si selon leur rapport financier pour l’exercice 2023, sa direction générale a injecté quelques 2,8 milliards de FCFA uniquement pour les dépenses de personnel dont près de 600 millions de FCFA pour les seules « primes de responsabilité ». Considérant qu’il est « impossible de trouver les 7 milliards de FCFA » nécessaires au fonctionnement optimal de son hôpital, le Pr. Jean François Meye réclame donc à ce titre, 7 milliards de FCFA de plus en subventions de l’État.

Outre le budget insuffisant, le Pr. Meya qui a sollicité le soutien du nouveau ministre de la Santé, Adrien Mougougou, a pointé du doigt l’absence de matériel et de consommables, qui peinent à rendre optimal le fonctionnement de cet établissement sanitaire dont la réputation est entachée de mauvais témoignages depuis quelques années. Or, pour la seule année 2023, les dépenses de personnel ont à elles seules, représentées bien plus que l’ensemble des dépenses de biens et services, de transferts et d’investissements qui se sont chiffrées à 2,6 milliards de FCFA.

Le Pr. Mougougou prêt à soutenir le CHUMEFJE

Reconnaissant l’insuffisance des ressources financières allouées au CHUMEFJE, le ministre de la Santé qui a également constaté des problèmes concernant l’édifice en lui-même, a assuré en marge de ce conseil d’administration, de son soutien aux responsables de cette structure tout en garantissant de trouver une solution pérenne dans les meilleurs délais. Gageons cependant qu’avant de relever le montant de la subvention allouée à cet hôpital dit de troisième génération, un audit sera fait concernant notamment l’allocation, la redistribution et la gestion des ressources.