Gabon : quel sort la justice réserve-t-elle au juge accusé par Noel Mboumba ?

Alors que le revirement de situation amorcé par Noël Mboumba via ses révélations sur l’attitude qu’aurait eu une juge d’instruction lors de sa déposition, l’opinion publique se questionne sur les mesures prises par la justice gabonaise pour que de telles pratiques n’entâchent plus l’image du pouvoir judiciaire. Pour l’heure, rien ne semble envisagé.

Si les autorités de la transition se disent tournées vers une ère de justice où la vérité, l’équité, la probité morale et l’exemplarité seront ses maîtres mots, il existe des brebis galeuses. Ces dernières restent connectées à un ancien logiciel qui élevait le faux et la délation au rang de normes pour éviter de porter atteinte à un clan : les Bongo. Ce qui semble avoir été fait dans l’affaire Sogara aux dires d’un mis en cause.

Le parjure de Noël Mboumba fera-t-il tomber des têtes ?

C’est en tout cas ce qu’espèrent les observateurs de la vie publique au Gabon effarés par les déclarations à la barre de l’ancien directeur général de la Société gabonaise de raffinage (Sogara). S’il avait été remis en liberté après seulement 2 mois de détention tandis que le reste des mis en cause étaient maintenus au cachot, Noël Mboumba aurait souligné que ce serait grâce à un compromis avec la justice gabonaise via une juge d’instruction.

Selon plusieurs médias dont TV+, une juge d’instruction aurait fait pression sur Noël Mboumba afin de disculper Ali Bongo et son fils Noureddine Mohamed Bongo Valentin. Si Me Chancel Guissiga, son avocat, avait dénoncé une machination de la presse, il a tout de même admis publiquement des pesanteurs lors de l’instruction. Sapristi ! N’est-ce pas suffisant pour que la justice gabonaise s’en intéresse davantage ? Pourquoi n’avoir pas mis l’accent dessus lors dudit procès ? Des interrogations auxquelles devraient répondre les hommes en robe et ce, pour démêler l’écheveau dans ce dossier brûlant.