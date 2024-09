Gabon : le Gén. Oligui Nguema promet un secteur taxi dominé par les Gabonais d’ici à 2029

Ecouter l'article

C’est la constatation faite par le Président de la Transition lors de son discours à l’aube de la journée de la Libération qui coïncide à l’an 1 du coup de libération mené par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Conscient de ce déficit criant, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est engagé à inverser la donne dans les 5 années à venir.

Si pour certains, le discours du Président de la transition à la veille de la journée de la Libération pouvait avoir une tonalité militaire, il est tout de même judicieux d’y lire une posture d’homme d’État désireux de changer de paradigme dans un pays en difficulté au moment de la prise de pouvoir par les militaires. Au nombre des plaies à soigner, la dépendance à la main-d’œuvre étrangère dans les secteurs usités au quotidien : le transport urbain et sururbain.

Le Gén. Oligui Nguema pour des Gabonais au cœur de l’activité du taxi

Moyen de locomotion le plus usité dans notre pays, le taxi demeure malheureusement entre les mains de nos frères expatriés. Une situation qui ne constitue pas un danger en tant que tel mais plutôt un manque à gagner pour le pays. Les économies issues de cette activité sont très souvent envoyées dans leurs pays d’origine. Et ce, alors que les jeunes Gabonais dont le taux de chômage se situe à 36%, selon les dernières données des Nations-Unies au Gabon n’ont pas d’emploi.

Conscient de l’opportunité de se réapproprier ce secteur tout en ne fermant pas la porte à des communautés étrangères, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema dresse un constat amer. « Sur près de 10.000 taxis, en circulation dans l’ensemble du pays, moins de 10% sont conduits par des nationaux », fait-il remarquer. Aussi, en guise de solution, le Chef de l’État s’engage à faire que « cette statistique change dans les 5 années à venir ».



Et ce, en s’activant par des mesures d’incitation et d’encouragement à faire en sorte que les jeunes s’intéressent davantage à ce secteur d’activité à forte employabilité. « Progressivement, nous allons permettre que le secteur du transport urbain et suburbain soit dominé par les nationaux », a d’ores et déjà annoncé le Président de la Transition. De bonne augure pour une jeunesse de plus en plus entreprenante qui ne rechigne plus à servir son pays peu importe le domaine.