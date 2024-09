OMS : le Gabon toujours exempt de Tétanos néonatal

Ecouter l'article

Le Tétanos néonatal est l’une des causes principales de décès chez les nouveau-nés. Conscientes de cela, les autorités sanitaires gabonaises ont mis un accent accru sur la lutte contre cette maladie, et ce grâce au soutien de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). De ce fait , à travers le protocole strict mis en place par le ministère de la Santé depuis 2013, le Gabon conserve le titre de pays immunisé contre cette infection dont l’issue est généralement fatale.

Le tétanos est une maladie infectieuse provoquée par une bactérie qui, lorsqu’elle pénètre sous la peau, libère une toxine qui s’attaque au système nerveux. Selon le Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le manque d’hygiène stricte lors de l’accouchement représente un risque particulièrement élevé d’être infecté pour la mère et l’enfant. Face à cette situation, le Gabon épousant la vision des organismes en charge de la santé s’est donné pour objectif d’éliminer le tétanos.

Le vaccin un moyen sûr pour éradiquer le tétanos

Un objectif que le pays ne perd pas de vue, puisque depuis 2013 le Gabon est « déclaré exempt de tétanos maternel et néonatal » indique l’organisation mondiale de la santé et ce grâce à l’un des moyens les plus sûrs contre cette maladie à savoir la vaccination intensifier, des enfants, des femmes enceintes, et celles en âge de procréer. Pour la Directrice générale de la promotion de la santé, le Dr Olivia Biba « le maintien du statut du Gabon en tant que pays exempt de tétanos néonatal en 2024 est une nouvelle extrêmement encourageante ». Elle n’a pas manqué d’ailleurs d’inviter les uns et les autres à redoubler d’efforts et de vigilance pour améliorer la santé maternelle et infantile partout dans le pays.

Bien que depuis près de 11 ans déjà le Gabon affiche des résultats louables en matière de lutte contre le tétanos, il convient tout de même de rappeler aux personnes encore réticentes à la vaccination qu’à ce jour le vaccin antitétanique a permis de gigantesques progrès dans la lutte contre la maladie. En outre, l’OMS précise que les bébés dont la mère est vaccinée sont également protégés contre le tétanos durant les premiers mois de vie.

Une adhésion massive est donc attendue notamment auprès des populations rurales qui constituent les cibles les plus difficiles d’accès. « La coopération étroite avec les communautés locales est essentielle pour garantir l’accès à des soins de qualité pour tous, où qu’ils se trouvent » a indiqué le Représentant résident de l’OMS au Gabon, le Dr Magaran Bagayoko.