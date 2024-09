Gabon: une délégation du MEDEF attendue à Libreville en novembre prochain 

Ecouter l'article

Six mois après le Forum économique Gabon-France qui s’est tenu à Paris, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) devrait à son tour faire escale à Libreville pour analyser un peu plus en profondeur les opportunités qu’offre le Gabon. Conduite par Philippe Labonne, président du comité Afrique et président d’Africa Global Logistics (AGL), la délégation attendue à Libreville du 12 au 14 novembre, devrait compter entre autres, les représentants d’entreprises dans les domaines des infrastructures.

Le 29 mai dernier à Paris pour le 1er Forum économique Gabon-France, marqué par la présence du président Brice Clotaire Oligui Nguema et des membres de son gouvernement, le Gabon entrait dans une nouvelle phase de son partenariat avec la France. Un peu plus de 600 participants, dont 150 représentants d’entreprises françaises, échangeaient sur les opportunités notamment dans le domaine des infrastructures. A ce titre, plusieurs contrats étaient signés dont ceux relatifs au tronçon Bifoun-Lambaréné et Owendo By Pass.

Avec plus de 739 milliards de FCFA récoltés sous forme de contrats de partenariats, le Gabon a su tirer son épingle du jeu et piquer la curiosité des investisseurs français, qui entendent désormais aller plus loin. C’est dans ce contexte qu’une délégation du MEDEF conduite par Philippe Labonne, son président du comité Afrique et président d’Africa Global Logistics (AGL), séjournera à Libreville du 12 au 14 novembre prochain. Objectif affiché, renforcer les partenariats signés dans les domaines des énergies, de l’agriculture, de l’agro-industrie et agro-foresterie, des mines et hydrocarbures, de l’aérien, des infrastructures, de l’industrie ou des services.

La France déterminée à contrarier les plans Chinois

1er fournisseur du Gabon avec une part de marché de 25 %, mais dépassée par la Chine, qui concentre le tiers des exportations gabonaises, l’ancienne puissance coloniale dont le Gabon est la 8ème destination en termes d’IDE en Afrique, souhaite donc renouer avec les succès passés. L’hexagone qui dispose encore de 91 filiales d’entreprises qui font un chiffre d’affaires cumulé de près de 3 milliards d’euros et emploient 12500 salariés, va donc jouer son va tout dans le but de poursuivre et soutenir les discussions déjà en cours pour certains dossiers pour en assurer la concrétisation.