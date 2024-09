Libreville : un chauffeur poids lourd arrêté avec 6 pointes d’ivoire

Follow on X



C’est au cours d’une opération menée le 13 septembre 2024 que les agents de la police judiciaire de Libreville en collaboration avec ceux de la direction de lutte contre le braconnage ont procédé à l’arrestation d’un trafiquant d’ivoire. Il s’agit d’un chauffeur poids lourd de nationalité gabonaise qui a été arrêté en possession de 6 pointes d’ivoire sectionnées en morceaux. Des objets que ce dernier aurait reçus dans la ville de Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué.

Les autorités gouvernementales luttent férocement contre le trafic d’ivoire. Dans le but de préserver la biodiversité, l’économie locale, la santé des écosystèmes, la culture ainsi que le patrimoine. Un combat qui porte ses fruits au regard de la mise en application des textes de lois qui régissent le secteur et des nombreuses arrestations. Dernier fait en date, un chauffeur poids lourd de nationalité gabonaise qui a été interpellé le 13 septembre dernier en possession de plusieurs pointes d’ivoire. Une action qui a été menée par les éléments de la police judiciaire de Libreville, ceux de la direction de lutte contre le braconnage appuyés par l’ONG Conservation Justice.

Le présumé trafiquant en attente de jugement

En effet, le conducteur âgé de 29 ans a été pris en flagrant délit avec six pointes d’ivoire fractionnées en plusieurs morceaux dont une paire entière et deux autres paires sectionnés. Au cours de l’interrogatoire, le mis en cause a avoué avoir reçu ces ivoires auprès d’un résident de la ville de Ndjolé. Arrêté dans la capitale gabonaise, le présumé trafiquant a reconnu être venu à cet endroit pour commercialiser les ivoires. Au terme de l’interrogatoire passé avec les agents de la police judiciaire, ce dernier a été placé en garde à vue dans leurs locaux.



Pis une enquête a été ouverte à son encontre pour les faits de trafic d’ivoire. Le présumé trafiquant a été présenté au procureur de la République le lundi 16 septembre 2024. A l’heure où nous couchons ces lignes, il a été placé en détention préventive en attente de son jugement. Rappelons que depuis 2010, date marquant l’installation de l’ONG Conservation Justice dans notre pays, ce sont plus de 600 trafiquants de faune qui ont été arrêtés.