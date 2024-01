Gabon : Le Dr. André Jacques Augand déjà dans le dur au ministère de la Culture?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le sentiment qui se dégage au regard des derniers événements qui ont émaillé la toile ces dernières 48 heures. En effet, le Dr. André Jacques Augand semble déjà étouffé par ses fonctions au point où le torchon qui serait en train de brûler entre ses collaborateurs serait déjà sur la place publique.

Nommé le 9 septembre par le président de la transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema au poste de ministre en charge de la Culture et des Arts, le Dr. André Jacques Augand serait déjà dépassé par les événements. En effet, depuis sa prise de fonction, le membre du gouvernement peine à résoudre les problèmes du département dont il a la charge en interne.

André Jacques Augand dans l’incapacité de gérer son portefeuille ministériel?

C’est la question qu’on serait tenté de se poser au regard de l’ampleur des dégâts commis par les collaborateurs du Dr. André jacques Augand au sein du ministère de la Culture et des Arts. Comment comprendre que le malentendu entre la directrice générale des arts et des industries Magaglie Palmira Wora et les conseillers du ministre Delia Belouni et Juste Parfait Moubamba alias Bung Pinze se soient retrouvés sur la place publique?

Sans pourtant que le chef de la maison en la personne du Dr. André jacques Augand ne dise mot. Ne dit-on pas chez nous que le linge sale se lave en famille? C’est en tout cas un événement qui remet en cause la capacité de management du membre du gouvernement. Ce dernier semble être dépassé par les responsabilités qui lui incombent. Quoi qu’il en soit, les jours avenir feront la lumière sur cette affaire qui serait déjà entre les mains de la justice.