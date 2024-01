Follow on X

Gabon : Bung Pinze et Delia Belouni traduits en justice pour « dénonciation calomnieuse »

C’est par le biais d’un communiqué de presse signé de Magali Palmira Wora daté de ce vendredi 5 janvier 2024 a rendu publique l’information. Selon la directrice générale des arts et des industries culturelles, Aimée Délia Bilouni Ndjally et Juste Parfait Moubamba alias Bung Pinze auraient fait des allégations mensongères lors de leur passage sur le plateau de l’émission « Midi 1ère » sur Gabon Télévisions.

Que se passe-t-il au sein du ministère de la Culture et des arts ? C’est la question qu’on est en droit de nous poser à la lecture des récents événements qui ont émaillé le fonctionnement de ce département ministériel dirigé par le Dr. André Jacques Augand. Si jusqu’à présent, il ne s’agissait que de simples rumeurs, la plainte déposée devant le Parquet de Libreville par Magali Palmira Wora consolide ces bruits de couloir. Sapristi !

Delia et Bung Pinze appelés à fournir la preuve de leurs allégations

C’est le schéma de ce type de procédure intentée par des personnes qui estiment avoir été accusées à tort. Et ce, avant l’ouverture de toute procédure pénale. Pourtant la requérante semble déterminée à en découdre pour laver son image. « Suite aux propos diffamatoires ce 04 janvier 2024, émis par Aimée Délia Bilouni Ndjally et Juste Parfait Moubamba, sur ma personne en ma qualité de Directeur Général des Arts et des Industries Culturelles », a-t-elle indiqué.

Une plainte pour dénonciation calomnieuse qui pointe du doigt la sortie du duo de conseillers du Dr. André Jacques Augand. De quoi mettre en exergue le mal être interne et la cohabitation imparfaite entre ces ressources humaines mises en union pour impulser une dynamique nouvelle au sein de la maison culture qui était vouée à la perdition sous Mouguiama-Daouda et Massassi. Pourtant, ce spectacle laisse croire que le pire est à venir.

Les mis en cause sereins

C’est en tout cas ce que semble démontrer Juste Parfait Moubamba alias Bung Pinze dans ses post devenus viraux sur la toile. L’ancien membre de Communauté black s’est fendu d’un discours ironique après l’annonce de ladite plainte de leur supérieure hiérarchique Magali Palmira Wora. « Vous là, vous conseillez la sœur mal comme ça pourquoi ? Voici le genre de plainte qui ne dépasse pas le Pk7 », a-t-il lancé sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

Moins opiniâtre que son collaborateur, Delia Belouni Djally a décidé de jouer profil bas. Et ce, en bottant en touche les accusations tout en maintenant sa part de vérité. Actrice oculaire du développement des festivals et autres grands événements dans notre pays, la conseillère du ministre de la culture soutient que certaines décisions n’ont pas été prises dans le bon sens. Non sans manquer de préciser que leur passage à la télévision nationale visait à déconstruire l’image sur les cachets présumés de 200.000 FCFA. Au nom de la vérité.