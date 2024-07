Loïc Moudouma : « il faut anoblir le métier de transporteur »

Ecouter l'article

Le secteur du transport terrestre au Gabon fait face à plusieurs carences. Soucieux de sécuriser les usagers de la route qui très souvent payent le lourd tribu des comportements inciviques des chauffeurs, le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Loïc Moudoumas’est réuni ce mercredi 10 juillet 2024 avec les acteurs dudit secteur afin de réfléchir sur les mécanismes efficaces pour lutter contre la recrudescence des accidents de la route.

Les accidents de la circulation sont fréquents ces derniers temps. Un constat qui ne cesse de faire couler encre, salive et larmes. C’est donc réunis autour du thème « Repenser la politique des transports terrestres, outils majeurs du développement national » que le capitaine de vaisseau, Loïc Moudouma Ndinga et les participants à l’atelier sur la sécurité routière et ce durant 3 jours chercheront des solutions concrètes à mettre en place pour en venir à bout des accidents de la route qui ne cessent de se multiplier ces derniers temps causant la mort de plusieurs personnes.

Loïc Moudouma Ndinga prêt à sécuriser les usagers de la route

Si dans notre précédent article intitulé « Gabon : la carte de transport bientôt obligatoire pour les transporteurs », le ministre des Transports a tiré la sonnette d’alarme afin de professionnaliser ce secteur d’activité, pour le membre du gouvernement cette démarche doit s’accompagner des exigences. « Il est inconcevable que quelqu’un se lève un matin, prenne sa voiture et devienne transporteur sans que des préalables aient été établis » a-t-il martelé. Toute chose qui démontre l’imperieuse necessite d’agir au plus vite et de passer à la phase de répression à l’endroit des indélicats sur la route qui n’ont pas le souci d’adopter un comportement responsable à l’égard des vies qui sont souvent transportées à bord de leur véhicules.

Rappelons que le gouvernement de transition prenant en compte les contributions des compatriotes lors du Dialogue national inclusif (DNI) qui s’est déroulé du 02 au 30 avril dernier prévoit nationaliser le secteur des transports. Pour ce faire, 217 taxis sont attendus ce mois de juillet afin d’améliorer l’offre de transport, ainsi que les conditions sécuritaires de déplacement des Gabonais. D’où les nouvelles réglementations mises en place par le ministre des Transports, Loic Moudouma Ndinga. Gageons qu’au terme de ces 3 jours de travaux, des recommandations solides seront adoptées et ce pour la sécurité des personnes.