ENEF : l’Ambassade des Etats-unis en appui pour le lancement d’un master en gestion des aires protégées

Bénéficiant de l’appui de l’Ambassade des Etats-Unis au Gabon, l’École nationale des eaux et forêts (ENEF) a procédé à l’ouverture d’un master professionnel en gestion des aires protégées marines et continentales. Une formation qui vise à doter les gestionnaires de compétences essentielles pour la protection et la conservation de la biodiversité.

La richesse de la biodiversité gabonaise est bien connue. Cependant, les activités humaines et le réchauffement climatique continuent de menacer les aires protégées du pays. Pour y faire face, l’ENEF a intégré une nouvelle discipline dans son programme afin de renforcer les compétences des agents du ministère des Eaux et forêts et de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN). Cette initiative, financée par une subvention américaine à hauteur de près de 3 millions de dollars, est une réponse directe aux défis actuels.

Près de 3 millions de dollars investis pour la protection des aires protégées

Ce nouveau master en gestion des aires protégées marines et continentales représente une avancée significative pour le Gabon dans ses efforts de protection de l’environnement. Grâce à cette formation, les gestionnaires des aires protégées seront mieux équipés pour faire face aux défis posés par les activités humaines et le changement climatique. « Les gestionnaires d’aires protégées sont les gardiens de notre biodiversité. Ils doivent être formés pour surveiller, protéger et restaurer ces zones cruciale », a indiqué Omar Ntoungou Ndoutoumou, secrétaire exécutif de l’ANPN

L’initiative a été financée par les Etats-Unis qui sont engagés à accompagner le pays dans ses efforts en faveur de l’environnement. « Ce programme de formation financé par une subvention de près de 3 millions de dollars, autonomisera davantage les écogardes et les gestionnaires des parcs en les dotant des compétences et des outils nécessaires pour gérer efficacement ces ressources », a précisé Vernelle Trim Fitzpatrick, ambassadeur des Etats-Unis au Gabon.

La première cuvée de ce programme est constituée de 10 agents du ministère des Eaux et forêts et de l’ANPN. Ces agents seront formés pour devenir des experts en gestion des aires protégées, capables de mettre en œuvre des stratégies de conservation efficaces et durables.