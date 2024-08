Gabon : Iloko Boussengui dénonce des « maigres résultats d’Oligui Nguema et ses amis militaires retraités »

Ecouter l'article

Alors qu’on s’approche inexorablement de la commémoration des un an de prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) présidé par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, certains acteurs politiques s’évertuent d’ores et déjà à faire un bilan de cette présence militaire au pouvoir. C’est notamment le cas de l’ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais Dr Stéphane Germain Iloko Boussengui qui dans une déclaration abondamment partagée sur les médias sociaux et relayée par le site Gabonactu a jugé médiocre le bilan de ces derniers.

En effet, dans cette tribune pour le moins très critique, l’ancien conseiller du président du Parti de masse dresse un tableau assez sombre de l’action des militaires depuis leur prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Pour lui, malgré les nombreuses promesses faites par les membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le résultat n’est pas à la hauteur des attentes réelles des populations gabonaise qui continuent de croupir dans la pauvreté.

Iloko Boussengui tire à boulets rouges sur le bilan d’Oligui Nguema

Il s’est indigné des « maigres résultats tangibles des 11 premiers mois d’une transition atypique imposée aux Gabonais par la bande des 12 (…) et à un mois du 1er anniversaire de l’arrivée du Général Brice Clotaire Oligui Nguéma, président de la transition, Chef de l’Etat et ses amis retraités des forces de défense et de sécurité ». « Je suis au regret de déplorer avec gravité son cuisant échec », a martelé le Dr Stéphane Germain Iloko Boussengui.

Sans aucune langue de bois, l’ancien baron du PDG s’est insurgé contre les dernières prises de parole du président de la Transition qui se drapant sous le manteau des oripeaux de libérateur se serait lancé insidieusement dans une pré-campagne sous le couvert d’une prétendue tournée républicaine. D’ailleurs, le natif de Mimongo aura vu au « vacarme assourdissant produit par les populations de Moanda » un rejet du bilan fictif prononcé par un président de la transition à la quête d’un hypothétique soutien dans une ville qui a perdu ses illusions sur la transition ».