Gabon : lancement officiel de la campagne « Académie mondiale des compétences » 

Le ministère de l’Économie numérique et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Université Omar Bongo (UOB) et l’Université numérique du Gabon (UNG) ont procédé, le mardi 15 octobre 2024 au lancement officiel de la campagne « Académie mondiale des compétences ». Une initiative qui vise à doter les jeunes et les professionnels gabonais de compétences numériques essentielles, dans un monde en pleine transformation technologique.

L’événement s’est déroulé à l’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC). C’est le Directeur de cabinet du ministre de l’Economie numérique représentant le ministre empêché, qui a donné le top départ de cette campagne qui s’inscrit dans les 4 axes de la feuille de route dudit département. L’objectif principal de ce programme est de former une main-d’œuvre capable de répondre aux défis contemporains, notamment en matière de digitalisation des services administratifs et de développement durable.

2000 formations certifiantes offertes gracieusement

Grâce à un partenariat stratégique entre l’UNESCO et plusieurs grandes entreprises du secteur technologique tels que Microsoft et IBM, 2000 formations certifiantes sont proposées gratuitement aux Gabonais. Ces formations s’adressent à toute personne sachant lire, écrire et maîtriser les bases de l’informatique. Toutefois, elles ont pour principales cibles, les apprenants, les jeunes filles, les personnes vulnérables et les agents de la Fonction publique.

L’un des aspects les plus attractifs de l’Académie mondiale des compétences est la flexibilité offerte aux participants. Ces derniers ont la possibilité de choisir les domaines qui les intéressent le plus et d’apprendre à leur propre rythme. Ce cadre de formation ouvert et adaptable leur permet de devenir des acteurs clés dans le monde numérique de demain, aussi bien au Gabon qu’à l’international.

Des retombées positives sur l’emploi et l’innovation

Les nouvelles autorités sont déterminées à renforcer les compétences des fonctionnaires afin d’offrir des services de qualité aux populations. Dans la droite ligne de ces efforts de digitalisation de l’administration, plusieurs formations sont mises à disposition des agents de l’Etat. Une initiative que la représentante du Représentant de l’UNESCO au Gabon et auprès de la CEEAC, Séraphine Memine me Zue a salué. « Le gouvernement gabonais a compris l’importance de la transformation numérique comme levier de développement et d’inclusion ». Nons sans manquer de rappeler que face à la mutation perpétuelle du marché du travail ces compétences ne sont plus une option mais une exigence.

Les compétences acquises permettront aux jeunes de mieux

répondre aux besoins du marché du travail, tout en stimulant leur capacité à innover et à entreprendre. « Nous avons décidé de former l’élite digitale du Gabon. Ce qui est un engagement pour l’excellence et pour préparer notre jeunesse à relever les défis de demain », a déclaré le Colonel Nadège Flore Koumba Boussougou, Directeur de cabinet du ministre de l’Economie numérique. Toute chose qui devrait avoir un impact significatif sur la réduction du chômage parmi les jeunes formés mais aussi de contribuer à la promotion de l’auto entreprenariat dans un pays où la Fonction publique est désormais engorgée.



« Nous souhaitons que chaque gabonais quelle que soit sa situation puisse bénéficier de ces opportunités pour bâtir un Gabon innovant et inclusif », a conclu le Colonel Nadège Flore Koumba Boussougou. Les jeunes, en particulier ceux formés aux technologies avancées, seront mieux préparés à lancer leurs propres entreprises grâce à ce partenariat avec l’UNESCO. Ils pourront ainsi contribuer à l’innovation et à la croissance économique du pays.