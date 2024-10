Gabon : Anges Kevin Nzigou fustige le retournement de veste ignominieux du PDG

Ecouter l'article

Lors d’un entretien avec Gabon Media Time le 12 octobre 2024, Anges Kevin Nzigou, secrétaire exécutif du mouvement Pour le Changement (PLC), a vivement critiqué le Parti démocratique gabonais (PDG), dénonçant ce qu’il qualifie d’opportunisme flagrant dans la nouvelle ère politique du Gabon. Selon lui, le PDG, autrefois loyal au président déchu Ali Bongo Ondimba, a rapidement changé de camp pour soutenir sans vergogne la transition en cours, sans tenir compte des aspirations populaires qui ont conduit à la chute du régime Bongo.

Anges Kevin Nzigou virulent opposant à l’ancien régime n’a pas mâché ses mots, affirmant que le PDG, après avoir soutenu Ali Bongo Ondimba jusqu’à sa chute, a hideusement retourné son costume en célébrant la transition orchestrée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), mené par le Général Brice Oligui Nguema. Il a dénoncé ce comportement comme révélateur de « l’opportunisme du parti », accusant ses membres de « mépris à l’égard des véritables aspirations du peuple gabonais, qui exige un changement en profondeur ».

Violations des injonctions du CTRI sur l’usage à des fins partisane de l’image du général Oligui Nguema

Le secrétaire exécutif de Pour le Changement a également pointé du doigt le comportement du PDG, qui, selon lui, ignore les interdictions du CTRI, notamment celle relative à l’utilisation de l’image d’Oligui Nguema à des fins partisanes. Malgré les mises en garde officielles du 15 mars 2024, les partisans du PDG continuent de brandir l’image du président de la transition lors de manifestations publiques, en dépit des consignes strictes du CTRI visant à maintenir la neutralité et l’intégrité des institutions de la transition. Pour Me Anges Kevin Nzigou, cela représente un acte de défiance et un manque de respect pour le processus de restauration institutionnelle en toute impunité.

Une nouvelle étape pour le Gabon

Dans le contexte actuel de transition, Anges Kevin Nzigou a déploré que le PDG, après avoir dominé la scène politique gabonaise pendant des décennies sous les régimes Bongo père et fils, ne prenne pas la mesure des attentes du peuple en cette période fatidique pour l’avenir du pays. Selon lui, « la persistance de ces attitudes et pratiques contribue à miner la crédibilité des efforts en cours pour rebâtir le pays sur des bases plus justes et équitables ».

Le secrétaire exécutif du PLC a conclu son entretien en exprimant son espoir que les acteurs politiques gabonais prennent conscience de la nécessité de répondre aux aspirations réelles du peuple, plutôt que de continuer à perpétuer des pratiques clientélistes qui ont marqué l’ancien régime.