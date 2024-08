Gabon : la vente des « galettes » provenant des boulangeries non agréées désormais interdite

Ecouter l'article

Dans le cadre de la lutte contre la vente des aliments impropres à la consommation et compte tenu de la persistance et le développement des acteurs informels exerçant dans la fabrication artisanale des « galettes » destinées à la consommation humaine, l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) informe les tenanciers des épiceries et supérettes que conformément au décret n°0578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et d’hygiène applicables aux établissements du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, seuls les produits et denrées alimentaires issus d’établissements agréés et suivi sur le plan sanitaire sont autorisés à la vente.

A ce titre, à compter de la signature de la présente note, il est strictement interdit de détenir en vue de la vente au consommateur des « galettes » provenant d’établissements non agréés par l’AGASA. Tous les contrevenants à cette mesure s’exposent aux sanctions prévues par la règlementation en vigueur.

Aussi, vous devez vous assurer que les « galettes » de votre fournisseur proviennent d’un établissement agrée. Vous pouvez avoir confirmation de son statut en appelant respectivement au numéro suivant : 011 44 21 33.



En outre, l’AGASA invite les consommateurs à dénoncer ces producteurs informels, afin de contribuer au plan de surveillance sur l’ensemble du territoire national.



Fait à Libreville, le 07 août 2024