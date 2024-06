Gabon : la situation des enfants apatrides au cœur des échanges entre Hermann Immongault et l’UNICEF

C’est dans le cadre de la deuxième phase de la campagne d’identification des enfants sans actes de naissance que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Hermann Immongault a reçu en audience le mardi 11 juin 2024, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF), le Dr. Marie-Reine Chirezi Fabry. Au menu des discussions, la situation des enfants apatrides au Gabon et l’enregistrement des naissances.

Restaurer la dignité des compatriotes gabonais, telle est l’une des résolutions prises par le Chef de l’Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema depuis sa prise de pouvoir le 30 août 2023. Et cela passe par l’éradication du phénomène d’apatride qui met plusieurs compatriotes dans une posture où ces derniers peinent à avoir une reconnaissance juridique et sont confrontés à des difficultés pour avoir accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi, à la fonction publique.

L’UNICEF en soutien au concept « un Gabonais, un acte de naissance »

Conscient donc de cette problématique et résolument déterminée à renverser la donne et ce conformément à la vision du Président de la transition que le premier flic du pays, Hermann Immongault au cours d’un entretien avec le représentant de l’UNICEF, a fait avec ce dernier, un tour d’horizon en rapport avec ces projets importants que sont donnés un acte de naissance aux enfants sur le territoire national ainsi que l’enregistrement des naissances. Il faut dire que depuis 2014, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF) accompagne le ministère des Affaires sociales afin de régulariser la situation d’apatridie des milliers d’enfants gabonais et leur conférer une existence juridique avec tous les droits qui s’y attachent.

Selon la convention de New York la définition juridique internationale, l’apatride désigne toute personne qu’aucun État ne considère comme un ressortissant par application de sa législation. Ainsi cette rencontre viendra consolider le concept « un Gabonais, un acte de naissance » et ce conformément à la vision du Chef de l’État. Rappelons que le 06 mai dernier, le ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang a entamé la distribution de 1187 actes de naissance à des enfants anciennement apatrides de Ntoum et Kango, dans le département du Komo-Mondah.