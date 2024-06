Gabon : les populations de Fougamou réaffirment leur soutien au Gén. Oligui Nguema

Ecouter l'article

Le week-end écoulé, le haut commissaire du président de la Transition et ancien député Guy Bertrand Mapangou est allé au contact des populations de la commune de Fougamou et plus encore du département de Tsamba-Magotsi. Il était question pour le collaborateur du chef de l’État de rappeler à ces concitoyens les enjeux du processus de transition entamé à la suite du « coup de libération » du 30 aout, mais surtout la nécessité de soutenir les actions du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

C’est à l’esplanade de la Mairie de la commune de Fougamou que s’est déroulé cette rencontre qui s’est voulue fraternelle entre l’ancien député du 1er siège du département de Tsamba-Magotsi et les populations de cette circonscription. Une occasion pour plus de 1500 personnes venues des villages et des quartiers de la commune de rendre un hommage au leader politique qui des années durant aura été à leur côté.

Guy Bertrand Mapangou en communion avec les populations de Fougamou

Profitant de ce rassemblement, celui qu’on nomme affectueusement Guybé a tenu à entretenir les populations sur l’opportunité qu’offre le processus de Transition en cours. À cet effet, le haut commissaire du président de la Transition a invité les populations à soutenir avec force et détermination le Comité pour la Transformation et la Restauration des Institutions avec à sa tête le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema.

Il faut dire que cet appel à la mobilisation n’est pas tombé dans l’oreille de sourds puisque comme un seul homme et au rythme des chansons traditionnelles, les populations ont juré fidélité et loyauté au Président de la Transition. Il faut dire que depuis la prise de pouvoir du CTRI, le Gabon s’est lancé dans une nouvelle dynamique avec des initiatives stratégiques importantes pour le futur du pays.