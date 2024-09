Gabon : la page officielle d’Ali Bongo Ondimba inactive depuis 1 an

Ecouter l'article

C’est le constat fait sur la page officielle Facebook de l’ancien Chef d’Etat du Gabon, Ali Bongo Ondimba, renversé par les militaires réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). En effet, depuis le 26 août 2023, sa page officielle n’a plus jamais été alimentée, pourtant cette plateforme devrait continuer à tenir les populations informées sur l’état d’Ali Bongo Ondimba car étant une source d’information.

À l’instar d’un site web, une page officielle sur facebook sert de vitrine de présentation, et pas seulement. Elle permet également d’informer sa communauté sur son actualité, de mettre en avant sa personne et de gagner en visibilité. Donc en qualité d’ancien Chef de l’Etat bien que déchu, Ali Bongo Ondimba qui plus comme l’avait rappelé le Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema une semaine après le coup de libération « Ali Bongo est libre de ses mouvements et peut se rendre à l’étranger pour ses contrôles médicaux ». Si donc ce dernier bénéficie d’autant de liberté, comment expliquer que sa page officielle est inactive depuis 1 an?

Ali Bongo absent des réseaux sociaux depuis 1 an

Preuve de cela, se référer à la dernière publication postée qui date du 26 août 2023 qui n’est autre qu’une photo du jour du vote. Laquelle publication cumule plus de « 3700 réactions, plus de 2000 commentaires et 333 partages », une illustration parfaite que l’ancien Chef d’Etat est suivi. D’ailleurs, le nombre d’abonnés s’élève à plus de « 880 000 mille ». Alors que le pays est dans une phase particulière notamment la transition, l’ancien Chef de l’Etat aurait certainement des choses à dire depuis sa résidence surveillée comme c’est le cas pour les anciens membres de son gouvernement qui parviennent à alimenter leurs pages officielles à l’instar de Guy-Patrick Obiang Ndong.

Si la liberté d’expression est désormais accordée aux Gabonais depuis l’arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), l’ancien Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba devrait donc en bénéficier. Des Pédégistes qui ont pourtant participé à bafouer la dignité des Gabonais se retrouvent aujourd’hui aux affaires avec le CTRI au nom d’une supposée réconciliation, c’est qu’il existe une possibilité que l’ancien Président Ali Bongo Ondimba alimente à nouveau sa page facebook. Des milliers de Gabonais le suivent, cela constituerait également un acte fort en matière de préservation de la paix et de cohésion sociale.