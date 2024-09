Gabon : adoption d’un projet de loi portant sauvegarde, promotion et valorisation de l’héritage culturel

Ecouter l'article

Le jeudi 12 septembre 2024, le Conseil des ministres s’est réuni au Palais du bord de mer en présence du Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et des membres du gouvernement de la transition. Entre autres points évoqués, la validation du projet de loi portant orientation de la politique culturelle en République Gabonaise.

Le Gabon dispose d’une immense culture de par son architecture traditionnelle, sa cuisine et son organisation sociale calquée sur les valeurs ancestrales. Soucieux donc de préserver, promouvoir et valoriser l’héritage culturel gabonais, le Conseil des ministres a entériné le projet de loi pris en application des dispositions de l’article 47 de la loi n°3/ 91 du 26 mars 1991 portant constitution en République Gabonaise.

La préservation du patrimoine culturel gabonais adoptée en conseil des ministres

En effet, ledit projet de texte vise à « assurer la protection, la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel national. Intégrer les valeurs culturelles nationales à l’éducation formelle et informelle, encourager la production et la diffusion des œuvres culturelles. En plus de promouvoir les langues maternelles et traditionnelles » indique le communiqué final du conseil des ministres du 12 septembre 2024. Lorsqu’on sait l’importance d’amener les plus jeunes à s’acclimater aux langues vernaculaires qui sont menacées d’extinction, cette initiative du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports des Arts cadre parfaitement avec la vision du Chef de l’Etat qui met un accent particulier sur la restauration de la dignité de ses compatriotes.



De plus, il permet de veiller au respect des valeurs traditionnelles, et modernes tout en favorisant la participation active des opérateurs culturels privés et des personnes physiques ou morales spécialisées dans le domaine de la culture. En plus de l’application dudit projet de loi, un cadre institutionnel est également prévu. Lequel cadre regroupe : des organes centraux, les collectivités locales, les organismes sous tutelles, les services médiatiques et de publicité, ainsi que les fondations, les associations, et organisations non gouvernementales à vocation culturelle. Preuve que durant cette transition, les attentes des acteurs culturels sont réellement prises en compte.