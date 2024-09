Gabon : la langue des signes, un moyen de communication à valoriser

Ecouter l'article

Le Gabon dispose d’une forte communauté des personnes vivant avec un handicap (PVH). Estimé à 38000 personnes, dont 2200 enfants, selon le récent rapport rendu public par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), on compte dans ce groupe d’individus des sourds et des muets. Conscient des difficultés que ces derniers rencontrent au quotidien, il est plus qu’urgent de mettre un accent particulier sur l’apprentissage de la langue des signes en vue de garantir l’inclusivité des PVH.

Le monde célébrait ce 23 septembre 2024, la journée internationale de la langue des signes. Un événement qui a pour but de soutenir et de protéger à la fois l’identité linguistique et la diversité culturelle des personnes sourdes et malentendantes. Lesquelles font face à bon nombre de difficultés dans leur quotidien en raison de plusieurs facteurs notamment le manque d’interprètes immédiats de la langue des signes, leur rendant ainsi la communication impossible. Pourtant l’apprentissage de la langue des signes à ce jour est d’une grande nécessité.

La langue des signes un outil pour faciliter des PVH

Il est important de préciser que la langue des signes n’est pas un mime, mais plutôt une méthode de communication à part entière avec des signes bien précis pour représenter des idées, mais aussi une syntaxe, des intonations, et plein de subtilités. C’est un bel outil pour communiquer avec des personnes ayant des difficultés à s’exprimer par la voix et qui participe à l’intégration de la communauté des muets et malentendants et même pour des personnes qui bégaient, et des autistes.

Alors que le Gabon poursuit une politique dite d’égalité des chances, il est donc impératif que dans les administrations publiques la langue des signes soit accessible à tous. Rappelons qu’au cours d’une rencontre avec les partenaires sociaux en janvier dernier, la Directrice générale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale ( CNAMGS) Audrey Christine Chambrier Voua avait annoncé l’intégration des systèmes de communication pour les personnes malvoyantes et malentendantes dans la stratégie de développement de cette entité. Une initiative à saluer qui on l’espère sera véritablement mise en application.