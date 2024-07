Gabon : la hache de guerre enterrée entre Donz’er et l’Oiseau Rare

Ecouter l'article

C’est la nouvelle qui bouscule les réseaux sociaux actuellement. En effet, le mardi 30 juillet 2024, le père de la chose a rendu public des images de lui et le chef des rarissimes aux environs de 22 heures. Des photos et vidéos qui démontrent que la hache de guerre qui existait entre ces deux artistes gabonais et talentueux a enfin été enterrée.

La toile gabonaise est en ébullition depuis plusieurs heures. Et pour cause, les fanbases respectives de El pololo et du rarissime en chef ainsi que les mélomanes applaudissent ce qui semble être une réconciliation. Pour la première fois depuis qu’ils font partie du showbizz gabonais, Donz’er et l’Oiseau Rare ont été aperçus ensemble. Ces derniers ont même partagé ces moments sur les réseaux sociaux. La tornade a été déclenchée par le père de la chose qui a rendu public des photos et une vidéo avec le chef du chantier.

Un soupir réalisé

En effet, dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux les deux stars ont déclaré « Voila la famille toujours dans une paix avec El pibé de Oro, toujours et toujours ballon d’or. Je suis avec lui même tapé créé le sauté calé. En vérité vous avez raison c’est mon père oh » le tout dans des fous rires. Un rabibochage des deux protagonistes d’un secteur dont ils n’ont plus rien à prouver. Contacté par Gabon Media Time, un proche du père de la chose a souligné. « Ils s’entendent bien depuis les noces de l’Oiseau Rare et depuis ils ne s’étaient jamais vu. Ils ne se sont vus qu’aujourd’hui ».

A la question de savoir s’il y a un featuring en préparation, notre source a déclaré « Pour le moment non le featuring n’est pas en vue ça peut être quelque chose qui peut être pensé et même mieux qu’un feat ». Des arguments qui laissent penser que dans les prochaines semaines le père de la chose et le chef de chantier vont assurément collaborer ensemble. C’est en tout cas ce qu’espère les fans de ces deux artistes et les mélomanes. Nous y reviendrons!