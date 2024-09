Changements climatiques : l’Afrique, le continent le plus vulnérable

Ecouter l'article

Malgré sa faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, l’Afrique se trouve être le continent le plus vulnérable aux changements climatiques. En 2023, la Commission économique pour l’Afrique (CEA) a mis en lumière une réalité préoccupante : bien que l’Afrique ne représente que 4 % des émissions mondiales, elle est confrontée aux conséquences les plus graves, abritant 17 des 20 pays les plus menacés.

Les émissions de gaz à effet de serre en Afrique proviennent principalement de l’agriculture, de la déforestation et de l’exploitation minière, mais elles restent faibles par rapport aux niveaux produits par les grandes puissances industrielles. Pourtant, le continent subit une intensification des sécheresses, des inondations et une désertification accrue, affectant profondément ses écosystèmes.

L’Afrique considérablement menacée par les changements climatiques

C’est ce qu’a révélé la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en 2023. En effet, l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest sont particulièrement vulnérables aux effets du réchauffement, avec des hausses de température attendues entre 1,5°C et 3°C. Cette montée des températures met en péril la santé publique, la sécurité alimentaire et la productivité économique. Les populations rurales, principalement dépendantes de l’agriculture, sont les plus durement touchées.

Cette vulnérabilité accrue est due à la dépendance de nombreux pays africains à des secteurs sensibles au climat, tels que l’agriculture.Cette situation est aggravée par la faible capacité de nombreux pays africains à gérer les catastrophes climatiques. En effet, le continent ne dispose pas ou pas assez de mécanismes de gestion des risques. Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire à l’agriculture et à l’environnement durable à la Commission de l’Union africaine, a souligné l’importance dans des systèmes d’alerte précoce et des services météorologiques pour renforcer la résilience du continent. « Le rapport sur l’état du climat en Afrique 2023 souligne l’urgence d’investir dans les services météorologiques et les systèmes d’alerte précoce afin de faciliter l’adaptation au changement climatique et de renforcer la résilience en Afrique. Alors que les effets du changement climatique continuent de se manifester à l’échelle mondiale, le continent africain se trouve à un tournant décisif ».

Lors de la 10e Session extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) à Abidjan, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a lancé un appel aux dirigeants africains pour qu’ils réaffirment leur engagement en faveur d’un traité mondial sur la pollution plastique et d’une lutte plus large contre la dégradation environnementale, en préparation de la COP 29. « En tant que continent le plus vulnérable aux impacts du changement climatique, l’Afrique a besoin d’un soutien financier substantiel pour mettre en œuvre des stratégies efficaces d’adaptation et d’atténuation », a déclaré Laurent Some, responsable des politiques au WWF Afrique.