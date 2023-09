Gabon : la BDEAC engagée pour la dernière phase de réalisation du premier tronçon de la RN1

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une délégation de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) vient d’effectuer une visite de travail à Libreville. Objectif, s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du premier tronçon de la route nationale 1, et réaffirmer son engagement financier aux côtés de la Société Autoroutière du Gabon (SAG), en charge de la réalisation du projet.

C’est ce 26 septembre 2023 que les responsables de la SAG ont conduit la délégation de la BDEAC sur le chantier en phase de finalisation. Du PK12 au PK50, les membres de la délégation se sont vus présenter au cours de différents arrêts, les différentes phases de réalisation, à la fois par les responsables de la SAG, et par des ingénieurs de l’entreprise Afcons, chargée de la réalisation de l’infrastructure. « Nous avons supervisé les travaux de près et mis en place des procédures bancaires essentielles pour le décaissement et la supervision. Lors de notre visite récente sur le terrain, le 26 septembre 2023, nous avons constaté des progrès satisfaisants accomplis dans le cadre dudit projet » a déclaré Yourdy Roku Gaetjens, représentant résidant de la BDEAC à l’issue de cette visite.

Un taux de réalisation avancé et des objectifs à portée de main

Long de 93 kilomètres, le tronçon allant du PK12 au PK105, financé à hauteur de 65 milliards de FCFA par la BDEAC, connaît des avancées considérables, comme ont pu le constater les responsables financiers. En effet, sur l’axe concerné, les 1000 ingénieurs et ouvriers mobilisés s’attèlent à présent à finaliser les dernières phases du projet, notamment une partie de l’intervalle devant faire l’objet d’un dédoublement de voies entre le PK24 et le PK40.

« Les équipes sont actuellement mobilisées sur les travaux d’ouvrages hydrauliques à proximité des canalisations d’eau existants tout le long du tracé du projet », nous a confié un employé de la SAG au cours de la visite. Par ailleurs, la délégation de la BDEAC s’est rendue à la base vie SAG – Afcons, où un tableau complet de la situation lui a été dressé. En effet, tout en soulignant les défis liés à la forte pluviométrie en perspective, les ingénieurs d’Afcons se sont voulus rassurants quant au respect du délai fixé à la fin de l’année et à la qualité de l’ouvrage.

Notons qu’à l’issue de sa mission d’évaluation, la Banque de développement des États de l’Afrique centrale fixera les bases du décaissement de la prochaine tranche de l’enveloppe. Pour rappel, le projet de réaménagement du premier tronçon de la RN1 entre dans le cadre d’un partenariat public privé signé entre l’État gabonais et Meridiam, la société à mission française spécialisée dans la gestion de projet d’infrastructure durable.