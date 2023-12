Gabon : Jean-François Yanda promu à la tête de la Direction générale de l’industrie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Créée le 28 novembre 2022, la Direction Générale de l’Industrie, de la Coordination et de la Promotion des Activités Industrielles vient d’hériter d’un nouveau responsable. Secrétaire général du ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries depuis juin 2022, Jean-François Yanda a en effet été porté à la tête de cette direction hautement stratégique, au terme du Conseil des ministres de ce jeudi 28 décembre.

A l’arrière-garde en matière d’industrialisation, le Gabon a pris l’initiative il y a un peu plus d’un an de créer une direction censée entre autres « concevoir les stratégies, les programmes, les plans et actions en matière d’industrie ». Dénommé DGICPA pour Direction Générale de l’Industrie, de la Coordination et de la Promotion des Activités Industrielles, celle-ci vient de voir porter à sa tête un homme d’expérience.

Plus de dix ans dans la gestion de projets

Ancien conseiller économique et financier chargé des Projets du Ministre des Eaux et Forêts, ancien directeur général du Fonds forestier national, ancien directeur général du Commerce et plus secrétaire général du ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries, Jean François Yanda prend donc les rênes d’une direction au cœur de la stratégie de diversification économique.

Expérimenté donc, Jean François Yanda devra s’atteler à conduire l’élaboration de projets de textes en matière d’industrialisation, orienter les politiques publiques en matière d’intégration du tissu industriel national, mais également élaborer une cartographie d’implantation des entreprises industrielles sur l’ensemble du territoire.

Un ensemble d’aspects censé également assurer le contrôle des risques industriels et faire du Gabon, qui dispose actuellement d’un indice d’industrialisation de 0.5834 selon les données de 2021 de la Banque africaine de développement (BAD), l’une des places fortes de l’industrie dans la sous-région et à terme sur le continent au regard de son énorme potentiel de richesses brutes.